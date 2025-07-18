金城鎮公務車遭撞翻 演習交管阿兵哥跳開無恙

金門城鎮韌性演習交管甫結束，金城鎮公所一部公務車遭撞側翻，一旁阿兵哥（紅圈處）機警跳開。（金湖分局提供）

2025/07/18 18:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮公所1輛公務車今天行經機場圓環，與側面而來的汽車相撞，險波及一旁幾公尺的阿兵哥，公務車洪姓女駕駛一度受困車內，幸經縣消防局出動人、車救援，快速協助洪女脫困，經送醫暫無大礙，回家休養；金城鎮長李誠智聞訊，隨即率員前往探視，祝早日康復。

消防局表示，上午10點54分左右接獲報案，機場圓環附近發生車禍，指揮中心即刻派遣金湖、金城車組，各式消防車、救護車4輛、消防人員11名趕往救援，發現女駕駛受困車內，搶救人員快速協助脫困，並送醫治療，車禍原因由警方調查中。

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縣警局金湖分局表示，初判這起汽車事故，年逾8旬的王姓男子於支道駕駛白色汽車，疑未禮讓開在幹道上的洪姓女子所駕公務車，公務車尾部被撞到向左側翻覆，洪女左手骨折。警方證實，事發當時，還有1名國軍弟兄疑在機場圓環「站崗」，幸好機警跳開，未被肇事車輛波及。

事發當時，城鎮韌性演習結束交通管制不久，李誠智正在活動中心負責城鎮韌性演習「戰時災民收容救濟站開設演練」，演練接近尾聲得知同仁受傷，第一時間偕同仁驅車趕往醫院，確定洪女無大礙才鬆一口氣。

金湖分局提醒用路人，如遇有設置閃光紅燈號誌，或「讓」、「停」等標誌、標線，屬於「支道」，應禮讓幹道車先行；且當車輛有轉彎、變換車道及駛出圓環，都要打方向燈，才可讓其他用路人瞭解車輛行駛方向，避免事故發生。

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