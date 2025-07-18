投縣國小路樹倒壓死騎士判國賠288萬 校方不上訴

草屯鎮敦和國小外的路樹倒塌，女騎士行經被壓死，學校賠288.3萬元確定。（資料照，民眾提供）

2025/07/18 19:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮敦和國小圍牆外的1棵大榕樹，去年6月底倒塌而壓死女騎士，死者家屬提告聲請國家賠償。南投地院近日判學校賠288.3萬元，即死者的母親和女兒各130萬、158.3萬元；法官認為，無證據佐證強陣風造成路樹倒塌，且過去該校就有樹木枯死和倒塌的前例，顯示學校疏於管理造成。校方已決定不上訴，將悉數賠償。

該起意外發生在去年6月29日中午，林姓婦人騎機車行經行經敦和國小側門所在的的仁愛街，當時颳起6級強陣風，人行道上的1棵大榕樹倒塌，林女被樹壓住，救出時已無呼吸心跳，經送醫急救仍回天乏術。

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林姓婦人的家屬由母親和女兒提告，聲請國家賠償。南投地院近日判決敦和國小賠償林母精神撫慰金130萬元，賠償林婦的女兒精神撫慰金130萬元及喪葬費28萬3000元，全案仍可上訴。校方已決定不上訴，將依判決金額賠償。

南投地院法官在判決書指出，校方雖辯稱有定期修剪榕樹等校樹，但經查該校的樹木有數次枯死或倒塌的前例，可見修剪次數和方式，不足以有效防止倒塌和枯死，有疏於管理之責。而校方所指當天有6級強陣風，但尚無證據可佐證兩者有因果關係。

南投縣府教育處表示，縣內的國中小都有加強巡檢和修剪樹木，開學後會請專家到各校為校樹健檢。並舉辦專業研習，了解修剪和養護的方法。

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