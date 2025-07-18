新莊廣福宮促捐11台AED 警民共築急救安全網

新北市新莊廣福宮發起多名善士，斥資72萬餘元，合捐11台救命AED給新莊警分局、各派出所，警方與善士們共同建築起生命之鏈。（警方提供）

2025/07/18 18:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊廣福宮結合眾善士，今天在三山國王二王爺誕辰前夕，合捐11部自動體外心臟去顫電擊器（AED）給新莊警分局及各派出所，汰換陳舊AED，警民合作共建築急救安全網；尤其去年一名失溫老翁到派出所安置，突感不適，也是AED救命，凸顯分局、派出所等洽公場所，設置AED的重要性，不僅強化第一線基層官警及洽公民眾安全，更提升民眾併發心血管疾病時的獲救率，串起生命之鏈。

新莊廣福宮與各善士的捐贈，今天下午二時許在新莊廣福宮廟埕登場，新莊分局長陳保緒、副分局長張俊明、林志學率偵查長徐子胤、各組組長、各所所長全體參拜三山國王，庇佑地方四時無災、八節有慶，隨後由廣福宮主任委員黃金泉伉儷、義警副大隊長黃桂芳、仕紳蔡尊鎮等熱心人士，合捐AED給警方，由分局長陳保緒受贈。

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警方表示，廣福宮主委黃金泉曾任新莊農會理事長，熱心公益，他發起這樁捐助善舉，由新莊地區善士合資72萬6000元，協助新莊分局及各派出所、交通分隊汰換11台AED，適逢三山國王中的二王爺聖誕前夕，廟方感念神恩，以實際行動廣布福澤、護佑地方平安，讓新莊地區警民同獲庇佑，更展現宗教、民力與企業界對於警、民、社會公益的關懷與支持，不少警友、義警、民防代表、地方仕紳、民代及警界見證，場面溫馨感人。

警方透露，今天受捐的11部AED，將全分配到新莊警分局及各派出所，守護洽公民眾安全，尤其2024年底，福營派出所員警處理一名七旬老翁天冷路倒案，警方將老翁帶回派出所休息，未料老翁在所內突感不適、似遭噎食窒息，情況一度危急，員警第一時間備妥AED，施以哈姆立克法，聯絡119救護，最終順利排除阻塞，化解危機，但也凸顯AED與員警急救知識的重要性，加上派出所內AED老舊，感謝廣福宮及善士捐助，必要時發揮救人一命的關鍵力量。

新莊警分局長陳保緒表示，警方除依勤務需求妥善配置獲贈的AED設備，將持續辦理員警急救訓練，確保每位同仁都能熟練操作，發揮最大急救效能，爭取救回寶貴生命。

新莊廣福宮主委黃金泉發起新莊多名善士，斥資72萬餘元，合捐11台救命AED給新莊警分局、各派出所，分局長陳保緒（左1）、副分局長張俊明（左2）、林志學（右3）等人，率幹部參拜三山國王感謝庇佑地方平安。（警方提供）

新莊廣福宮主委黃金泉（左3）發起新莊多名善士，斥資72萬餘元，合捐11台救命AED給新莊警分局、各派出所，分局長陳保緒（右2）代表受贈。（警方提供）

新莊廣福宮主委黃金泉（右）發起新莊多名善士，斥資72萬餘元，合捐11台救命AED給新莊警分局、各派出所，分局長陳保緒（左）回贈感謝狀。（警方提供）

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