嗆醫院很爛、還推護理師 6旬男違反醫療法被訴

男子到大林慈濟醫院看診，因不滿醫師處置流程，大吼「你們醫院很爛！」，還推擠護理師，經嘉義地檢署偵結，男子被依違反醫療法起訴。（資料照）

2025/07/18 18:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣67歲王姓男子去年12月因腰痛到大林慈濟醫院看診，因不滿處置流程，大吼「你們醫院很爛！」，還對醫師咆哮、推擠護理師，妨害醫護人員執行醫療業務，嘉義地檢署偵結，今依違反醫療法起訴。

起訴書指出，王男去年12月20日到大林慈濟醫院家醫科看診，當天轉至急診室治療，對於護理師的詢問不願配合，更大叫「你們醫院很爛，我要求的檢查都不做，直接幫我檢查就好了」，護理師告知檢查項目是由醫師看診後決定。

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王男在診間要求醫師「幫我安排核磁共振檢查」，醫師表示要檢查，必須要先知道疼痛的部位為何，或可先打止痛針，王男又大叫「我不需要打止痛針，你不資深又不專業，我要專業醫師」，醫師立即聯絡社工、保全到場。

醫師請護理師出示拒絕問診檢查單、自動出院同意書，給予王男簽署，王男情緒激動，拒絕簽署，一邊大吼大叫一邊推擠護理師左肩；經警方偵辦後，函送法辦，警方通知、檢方傳喚，王男均未到案說明。

檢方認為，王男干擾急診醫師看診順序，大聲咆哮，還推擠護理師，已違反醫療法對醫事人員施以強暴及其他非法手段妨害其執行醫療業務罪，偵結後起訴。

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