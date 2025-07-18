台74線北屯段大貨車下匝道連撞4車 草皮散落5人傷

台74線東向北屯路段今天下午2時許發生連環撞，造成駕駛與乘客5人輕傷，道路回堵1個多小時。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/18 18:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市車流量很大的台74線東向北屯路段，今天下午2時許發生連環撞，載運草皮的大貨車下太原路匝道時，與前方4輛轎車、小貨車相撞，造成駕駛與乘客5人輕傷，且散落路上的草皮與車輛擋住路面，導致回堵1個多小時，至下午3時許才逐漸恢復順暢，肇事責任尚待釐清。

中市警第五分局調查，載著草皮、由林男駕駛的大貨車在台74線東向外側車道行駛，準備下太原路匝道時，與前方蘇男駕駛的白色小貨車，以及曾女、黃男、吳男駕駛的3輛自小客車發生碰撞，蘇、曾、黃、吳4名駕駛及吳男車內1名乘客輕傷，5名駕駛都無酒駕，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判中。

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車禍發生後，大貨車載運的草皮散落一地，再加上被撞毀的轎車橫跨路面，導致交通堵塞1個多小時，至下午3時許排除，逐漸恢復順暢。警方呼籲，行駛快速道路應保持安全距離，並隨時留意道路狀況，以確保行車安全。

載運草皮的大貨車下太原路匝道時，與前方4輛轎車、小貨車相撞，肇事責任尚待釐清。（記者張瑞楨翻攝）

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