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    涉勾結股市禿鷹掏空牧東光電 四海幫前堂主方寶慶起訴

    股市禿鷹掏空牧東光電案，新北地檢署起訴四海幫前堂主方寶慶。（資料照）

    股市禿鷹掏空牧東光電案，新北地檢署起訴四海幫前堂主方寶慶。（資料照）

    2025/07/18 17:40

    〔記者王定傳／台北報導〕牧東光電前後任董事長曾政順、游盛聯等人，涉勾結股市股市禿鷹林峻輝、四海幫海罡堂前堂主方寶慶、生活工場負責人王慶輝等人，進行虛假交易，金額共2億5220萬餘元，致牧東光電受損1億3327萬元；方寶慶3月通緝到案聲押獲准，新北地檢署昨依違反證券交易法等罪嫌起訴，今移審後，法院裁定80萬元交保，並限制住居、出海及出境，及實施電子腳鐐監控。

    全案新北地檢署今年2月已起訴曾、游等17人。檢方調查，2021年至2023年間，曾、游與生活工場等公司，透過直接或間接方式，促使牧東光電新增電芯、果汁機、車輛、居家用品、環保塑膠粒、電子元件連接器及棒材等事業，安排無必要性的擴廠與設備採購，讓上（銷貨端）、下（客戶端）游廠商與牧東進行假交易、真放貸「過水」非常規交易。

    檢方查出，牧東中國子公司「南通四合」因缺乏營運資金，若需由母公司借款，須經公司審計委員會審議並經董事會決議，未料，2022年收購股票入主牧東的林峻輝（通緝中）與游盛聯，涉聯手南通四合董事長蔡元培及先發數位公司負責人方寶慶等人，進行假交易掩飾真放款。

    檢方發現，先發公司向牧東採購南通四合生產的刀具，訂單金額為7531萬元，但在雙方首次交易且未支付訂金的情況下，林、游等人竟直接核准預付約70%、即4705萬餘元的貨款予南通四合，最終先發公司取消交易未支付尾款，牧東雖以其他款項折抵，仍有2674萬餘元未回收。

    不僅如此，林、蔡二人明知南通四合接單不如預期、資金吃緊，實無擴廠或添購新設備的合理性與必要性，仍假稱產能不足、擴充成本過高、難以應付客戶需求，逕行通過遷廠計畫，並新設子公司「河南四和公司」；其後，林、方2人再找中國廠商大舉採購設備、簽訂施工合約，以預付方式掏空牧東5295萬餘元。

    檢調進一步發現，林峻輝因積欠方寶慶款項，又安排南通四合向方所控制的香港恩德利等公司採購電子連接器，並以全額預付或高達61%的方式，挪用款項超過5千萬元。全案由檢察官王涂芝指揮台北市調查處偵辦，日前已起訴17人，昨再依證券交易法非常規交易、特別背信、財報不實、違反商業會計法及洗錢等罪嫌起訴方寶慶。

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