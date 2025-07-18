公主抱酒醉女同事扔床上襲胸舌吻 大馬籍男大生下場曝

馬來西亞籍僑生襲胸猥褻喝醉女同事得逞，被判處1年2月徒刑，期滿或經赦免後驅逐出境。（情境照）

2025/07/18 17:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕馬來西亞籍僑生阿維（化名）暑假與正妹同事「娜娜」（化名）到餐酒館喝酒，趁對方醉後意識不清，在計程車上、返家過程中多次親吻、撫摸，甚至強行公主抱將人扔床上，襲胸猥褻得逞。台北地方法院認定，阿維違反女方意願、藉其失去反抗能力強施猥褻，依強制猥褻罪判處1年2月徒刑，期滿或經赦免後驅逐出境。全案仍可上訴。

起訴指出，阿維與娜娜去年8月間一起休假，隔天凌晨到餐酒館飲酒後，共乘計程車回娜娜住處。阿維在娜娜進入屋內時，趁機將她抱上床，進而猥褻得逞。

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娜娜證稱，阿維當天說他準備回馬來西亞，邀她一起去餐酒館喝酒，考量與其他同事相熟才赴約，自己絕未與對方交往。她控訴，當天喝醉後被其他同事扶到樓下，阿維主動提出要送她回家，搭計程車返家途中，阿維突然讓她頭靠在其肩膀，把玩頭髮、撫摸臉龐，甚至做出親額頭、臉頰及強吻等親密舉動，更突然向她告白：「你知道我很喜歡你嗎？」

娜娜說，她深感不適，卻因當時不勝酒力，根本無力抵抗。到家後，阿維背著她上樓，期間雖曾委婉請對方離開，但他竟說「你看你現在暈成這樣，我沒辦法放你在這裡然後自己回家」；隨即一個公主抱被扔在床上，阿維還在她脖子上種草莓，吸出吻痕，後來又舌吻、襲胸。

直至意識比較清醒後，娜娜連忙傳訊求救朋友C男，訊息內容遭阿維撞見後，人馬上彈起來：「那我今天就先回去囉」、「如果我今天有做出冒犯你的什麼事情很抱歉，因為我很醉」。

台北地院法官審理，勘驗娜娜的訊息內容，發現事後她曾向朋友傳訊稱「有夠糟糕」、「都是我的問題」、「髒掉了」、「吃安眠藥還一直醒來是怎」、「開學再這樣真的可以去吃屎」、IG翻拍照片及雙方等證述，足認阿維於主觀上具有違反娜娜意願、以自身力量優勢壓制之犯意，依強制猥褻罪處有期徒刑2年1月，執行完畢或赦免後驅逐出境。全案仍可上訴。

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