爬山摔斷腿提國賠 南市府法制處長連吞2敗訴：不是為了錢

南市府法制處長楊璿圓登山滑倒骨折，提國賠求償近百萬，但一、二審都敗訴。她強調不是為了賠償，而是提醒公部門應負公共設施管理責任。（翻攝南市府網站）

2025/07/18 16:27

〔記者王捷／台南報導〕南市府法制處長楊璿圓因登山摔到骨折，提起國家賠償訴訟，主張農業部林業及自然保育署嘉義分署管理大凍山步道不善，但兩審都敗訴，楊璿圓表示，提出訴訟並非為爭取賠償金，而是提醒公部門正視管理公共設施的義務。

2021年間，楊璿圓在白河大凍山步道下山途中，在距離山頂約4、5百公尺處滑倒，造成右小腿脛骨與足踝骨折。她認為事發地段鋪面受損、滿布細沙碎石，管理機關未設警告標示，疏於維護，導致事故發生，依國家賠償法請求賠償醫療費、看護費與精神慰撫金等，一審請求金額為99萬2433元，二審縮減為68萬7433元。

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嘉義分署否認有疏失，指出該路段原為自然砂石步道，並無人工鋪面，不存在舖面受損問題，所見碎石屬自然風化產物，非工程遺留。此外步道、官方網站都設置與公告警示，管理並無欠缺，且當日同行的登山者僅楊璿圓一人滑倒，事故應屬個別情況。

法院認定楊璿圓滑倒處是砂石路，與她提出路面龜裂照片並非同處，無證據顯示碎石為施工遺留，大凍山屬自然山林，登山本具風險，管理單位已提供警示資訊，無須於每一路段重複設牌，因此沒有重大瑕疵，不構成國賠要件，所以駁回上訴。

儘管兩審敗訴，楊璿圓強調，用意不在獲得賠償，是希望透過司法程序喚起政府部門對登山步道、公共設施安全管理，作為法制處長，也期盼未來相關機關能更積極檢視並強化設施管理，減少類似事故再次發生。

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