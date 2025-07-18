光電弊案不法利益4.5億！彰化竹塘、雲林二崙鄉長6被告 再禁出境8個月

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任（左）與鄉代會主席林淑女（右）涉太陽能光電弊案，兩人依違背職務行收賄及圖利等罪起訴。（資料照）

2025/07/18 16:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署偵辦竹塘鄉長蔡碩任、雲林縣二崙鄉長鍾東榮在鄉內設置太陽光電，勾結鄉代會主席等多人聯手收賄、圖利廠商，不法利益高達4.47億元，去年11月被彰化地檢起訴，6名覊押的被告獲交保。全案仍由法院審理中，由於6名被告的境管令即將到期，彰化地院昨（17日）裁定出爐延長限制出境、出海禁令，時間為8個月。

該案部分被告以「需照顧未成年子女」、「有公務考察需求」為由請求解除限制，但合議庭認為，6人均擔任要職，潛逃風險更高，犯罪所得龐大，有足夠資金逃亡，已有3人認罪， 若有緊急需求可具狀聲請，因此裁定延長限制出境、出海禁令。

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彰化地檢署偵辦彰化、雲林地區設置太陽光電弊案，竹塘鄉長蔡碩任涉利用職權，將租約延長至20年，讓廠商收取台電躉購電費不法利益高達4.47億元，鄉代會主席林淑女與丈夫蔡岳陽收賄1447萬餘元；二崙鄉鄉代會主席楊世彬則洩漏招標文件，鄉長鍾東榮供出920萬元賄款藏放在祠堂內；檢方將相關被告依涉貪起訴並分別求處12年至8年以上有期徒刑。

二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

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