時尚女首腦盜「車模界林志玲」護照詐1.7億 車手頭：我也被她騙

廖女被拘捕時手上戴的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶，以3900萬元拍出，創下行政執行署台中分署拍賣最高價紀錄。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/07/18 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕36歲女子廖呈婕，被控盜用施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯護照，申辦銀行帳戶，再以「假戀愛、真詐財」等手法對美國男人情感詐騙，台中地方法院今（18日）召開準備程序庭，共犯黃姓車手頭辯稱，他也是被廖女欺騙，不知道自己從事詐欺。

台中地檢署今年1月趁廖呈婕返台時，將一身時尚並配戴RM粉鑽錶的廖女逮捕，檢方認定她詐財532萬8855美元，換算當時匯率約1億7052萬餘台幣，台中地方法院今天召開準備程序庭。

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車手頭黃男辯稱，他受顧廖女，每月薪水4萬5000元，在台灣處理招募員工與客服等工作，「我也是被騙，被老闆（廖女）騙了」，老闆廖女要他處理客戶購買虛擬貨幣泰達幣，客戶要買泰達幣，他就將購買訊息轉交老闆，再由老闆把泰達幣匯入客戶的帳戶。

這位被檢方指控為車手頭的共犯說，他也曾心存懷疑，向老闆廖女詢問買賣虛擬貨幣的細節，但被老闆罵一頓，他認為細節是老闆機密，他擔心問太多，廖女會誤認「搶老闆的財路」，他也就不再多問，他自己只是「類似接線生」的角色，審判長則諭知擇期再開審理庭。

此案還有一個插曲，廖女在美國虛設銀行帳戶用於詐財與洗錢，其中一個銀行帳戶使用的護照，竟是因施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯，檢方認定蔡女不知情，遺憾的是，法院上次（7月4日）首度開庭時，蔡女已死亡而無法出庭。

另外，廖女今年1月被逮捕時，檢方一併查扣廖女疑似用犯罪所得，其中，廖女戴的全球限量Richard Mille名錶（RM粉鑽錶），行政執行署台中分署今年5月拍賣，1名口罩男以3900萬元得標，創下台中分署拍賣最高價紀錄。

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後不幸死亡，她的護照疑似被廖女冒用。（翻攝自臉書）

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