為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    時尚女首腦盜「車模界林志玲」護照詐1.7億 車手頭：我也被她騙

    廖女被拘捕時手上戴的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶，以3900萬元拍出，創下行政執行署台中分署拍賣最高價紀錄。（資料照，記者廖耀東攝）

    廖女被拘捕時手上戴的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶，以3900萬元拍出，創下行政執行署台中分署拍賣最高價紀錄。（資料照，記者廖耀東攝）

    2025/07/18 16:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕36歲女子廖呈婕，被控盜用施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯護照，申辦銀行帳戶，再以「假戀愛、真詐財」等手法對美國男人情感詐騙，台中地方法院今（18日）召開準備程序庭，共犯黃姓車手頭辯稱，他也是被廖女欺騙，不知道自己從事詐欺。

    台中地檢署今年1月趁廖呈婕返台時，將一身時尚並配戴RM粉鑽錶的廖女逮捕，檢方認定她詐財532萬8855美元，換算當時匯率約1億7052萬餘台幣，台中地方法院今天召開準備程序庭。

    車手頭黃男辯稱，他受顧廖女，每月薪水4萬5000元，在台灣處理招募員工與客服等工作，「我也是被騙，被老闆（廖女）騙了」，老闆廖女要他處理客戶購買虛擬貨幣泰達幣，客戶要買泰達幣，他就將購買訊息轉交老闆，再由老闆把泰達幣匯入客戶的帳戶。

    這位被檢方指控為車手頭的共犯說，他也曾心存懷疑，向老闆廖女詢問買賣虛擬貨幣的細節，但被老闆罵一頓，他認為細節是老闆機密，他擔心問太多，廖女會誤認「搶老闆的財路」，他也就不再多問，他自己只是「類似接線生」的角色，審判長則諭知擇期再開審理庭。

    此案還有一個插曲，廖女在美國虛設銀行帳戶用於詐財與洗錢，其中一個銀行帳戶使用的護照，竟是因施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯，檢方認定蔡女不知情，遺憾的是，法院上次（7月4日）首度開庭時，蔡女已死亡而無法出庭。

    另外，廖女今年1月被逮捕時，檢方一併查扣廖女疑似用犯罪所得，其中，廖女戴的全球限量Richard Mille名錶（RM粉鑽錶），行政執行署台中分署今年5月拍賣，1名口罩男以3900萬元得標，創下台中分署拍賣最高價紀錄。

    「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後不幸死亡，她的護照疑似被廖女冒用。（翻攝自臉書）

    「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後不幸死亡，她的護照疑似被廖女冒用。（翻攝自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播