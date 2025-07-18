台北分署多管齊下 明師中醫李一宏一口氣繳清3651萬欠稅

明師中醫診所，創辦人李一宏（左）逃漏綜合所得稅逾億元，台北分署動用多項強制處分手段，李一宏主動一次繳清2013年的欠稅3651萬元。（資料照）

2025/07/18 17:01

〔記者張文川／台北報導〕知名「明師」連鎖中醫診所創辦人、實際負責人李一宏，被查出逃漏2013、2014年度綜合所得稅逾億元，被國稅局移送行政執行署台北分署追討，執行官發現他隱匿資產，房地產也設定抵押給銀行，餘款不足以抵扣欠稅，台北分署動用多項強制處分手段，連股票、車子都查封禁止轉讓，終使李一宏不得不面對，日前他主動一次繳清2013年的欠稅3651萬元；而2014年的欠稅仍在國稅局復查中，暫緩執行。

李一宏被台北國稅局查出漏報2013年、2014年度的執行業務所得，2個年度各逃漏綜合所得稅6430萬餘元、6695萬元，合計1億3125萬元。檢方也接獲檢舉偵查，發現李一宏掌控多家中醫診所，登記負責人都是受僱醫師，實際皆由李一宏獨資掌控經營，李一宏坦承不諱，同意補繳稅款，國稅局歸課1.3億餘元，李一宏申請復查，一度暫緩移送執行署。

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台北國稅局於追查過程中發現，李一宏投資的多家公司帳面上雖是巨額虧損，卻有數億元銀行存款，且不動產異常增加，顯有隱匿收入、逃漏稅款的事實，遂於2022年向台北高等行政法院聲請假扣押獲准，移送台北分署執行假扣押。

臺北分署收案後全面調查，國稅局先前已函請地政事務所，禁止李一宏處分名下的台北市不動產，但不動產已設定抵押1億800萬給債權銀行，即使法拍變價，也無法全額受償欠稅。

台北分署進一步詳查李一宏財產，發現他的銀行存款利息收入一年高達400萬元，顯示其經濟能力比帳面上更多，分署多管齊下對其財產祭出強制執行措施，包括扣押銀行存款，查封扣押李投資的股票、股利、出資及盈餘分派，函請地政所、監理所查封登記其不動產、車輛，並赴現地查封房產，阻斷隱匿或處分財產的可能路徑。

國稅局復查後，核定李一宏2013年度的綜所稅金額確定為3651萬餘元，減核近2800萬元，李一宏今年4月一口氣繳清。至於2014年的欠稅6695萬元，仍在國稅局復查中，台北分署已做好各項預防脫產的禁止處分措施，足可擔保稅捐債權，待金額確定後，再予強制執行。

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