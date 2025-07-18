國華徵信社兜售9300多萬筆個資 駭客驚見本身個資怒向警檢舉

徵信社服務項目價格。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/18 16:03

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台中的國華徵信社前負責人陳原平，於2023年僅用5000泰達幣（折合台幣約15萬元）就向駭客論壇購買9300多萬筆台灣民眾個資，並且要求旗下工程師架設私人網站，將個資上傳在網站內供員工查詢使用。一名駭客聽說該徵信社在販售個資駭入網站查詢，驚見自己的個資也在內，怒向警方檢舉。刑事局警方獲報後今年6月逮捕陳原平及廖姓工程師在內10人，依違反個資法移送法辦。

據了解，陳原平有妨害秘密、恐嚇等前科，過去曾涉嫌前台中市府官員黃晴曉偷拍案。2008年時台中市政府經濟處長黃晴曉訪問中國，國華徵信社找中國女子搭訕黃，再偷拍兩人親暱行為。2011年最高法院依妨害秘密罪，將國華徵信社幹部及員工各判刑1年半到1年不等徒刑，其中就包括當時是幹部的陳原平。

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刑事局科技犯罪防制中心、電信偵查大隊獲報後展開調查，發現陳原平從國外駭客論壇非法購買9300多萬筆台灣個資，其中有不少重複個資，有3000多萬筆個資備註為「戶政資料」。經查，這批個資就是2022年中國駭客「OKE」於2022年在國外駭客論壇兜售的台灣民眾戶政資料，當時有一名鄭姓工程師好奇下購買遭判刑，同樣也是花了5000泰達幣購買。

陳原平購買後，要求旗下廖姓工程師架設私人網站，提供徵信社員工至網站內查詢個資，對外他則將個資及徵信社業務結合，「包套」販售給顧客，顧客可以1至10萬元代價向徵信社購買「跟監、家庭背景、個資」的套餐，個資包含「生日、居住地、戶籍、婚姻狀態、學歷、手機、車牌」等。

一名駭客聽說國華徵信社對外販售民眾個資，好奇下駭入徵信社私人網站，驚見自己的個資也在內，不爽下向警方寄匿名信檢舉，警方今年4月先下架徵信社網站，6月多處同步執行搜索行動，查扣資料庫主機、網站伺服器、備份檔案及其他電子證據，並帶回主嫌陳原平在內10人。訊後將10人依涉嫌違反《個資法》第19條及第20條規定，移送士林地檢續辦。陳原平訊後以40萬元交保、廖姓工程師20萬元交保。

徵信社架設私人網站供員工查詢個資。（記者鄭景議翻攝）

前任負責人陳原平（右）。（翻攝國華徵信社官網）

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