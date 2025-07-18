男遇盤查吞白色透明結晶體 警員伸手挖遭咬傷下場曝

徐姓男子遇警盤查，把1包白色透明結晶體，塞入嘴中吞食，警員伸手試圖挖出，被徐男咬傷。基隆地院將徐男依妨害公務罪判處4月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/07/18 16:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕徐姓男子遇警盤查，把1包白色透明結晶體，塞入嘴中吞食，警員見狀把手伸入徐口中，試圖將不明結晶體挖出，被徐男咬傷，痛到大叫：「你不要咬我！」基隆地院審理時，徐男否認吞毒品，也沒有咬警察，不過法官勘驗警員身上密錄器後，認定警員2度伸手試圖挖出徐男吞入的不明物，被徐男咬傷，將徐男依犯妨害公務罪判處4月徒刑。

判決指出，60多歲徐姓男子今年1月24日午後，騎車行經基隆市信義區東信路258巷口時，遇巡邏的東光派出所警員甄偉傑；甄員見徐男的機車牌髒污，難以辨識車號，上前攔下盤查時，徐突從外套口袋掏出1包白色透明結晶體，迅速塞入嘴中吞食；甄員見狀伸左手指試圖挖出徐男嘴中的物品，遭徐男咬傷食指；經支援警力趕抵，徐員已將不明結晶體吞入，無法得知白色結晶體的成分。不過，甄員驗傷後，將徐男依妨害公務罪嫌送辦。檢方以甄員檢具醫院驗傷單，將徐男依妨害公務罪嫌起訴。

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法院審理時，徐男否認當時吞下的是毒品，更沒有咬傷甄員；不過，甄員證稱，他當時是顧及徐男生命安全，2度把手指伸進徐男嘴內，試圖挖出不明物第1次沒戴手套，第2次才戴手套，過程中被徐男咬住食指，痛到大叫「你不要咬我！」他身上的密錄器有拍下整個過程。

法官勘驗甄員提供的密錄器畫面後認定，徐男當時確實有把1包白色透明結晶體塞入嘴內，企圖滅證，並咬傷甄員左手食指，依妨害公務罪判處徐男4月徒刑，得易科12萬元罰金。

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