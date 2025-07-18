無照駕駛優先催繳執行 屏東男怕扣車乖乖繳11萬罰單

屏東執行分署與高雄區監理所屏東監理站、公路局合作，針對沒有繳交罰單專案進行強力催繳。圖為欠款民眾到屏東執行分署繳清罰鍰。（屏東執行分署提供）

2025/07/18 15:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕近期頻傳無照駕駛肇事案件，法務部行政執行署正祭出專案執行、全面提高執法力度，屏東執行分署與高雄區監理所屏東監理站、公路局合作，針對沒有繳交罰單專案進行強力催繳，新園鄉一名男子無照駕駛未繳罰單11萬元，直接就通知要查扣財產及車子，該男只好乖乖繳錢。

自112年6月30日起，機車無照駕駛最低罰鍰已提高至1萬2000元以上，小型車無照駕駛最低罰鍰提高到1萬8000元以上，5年內2次以上累犯，將重罰到2萬4000元。酒駕遭吊銷駕照後仍無照駕駛再加罰1萬2000元以上，一般民眾將車輛借給無駕照之人駕駛時，將連帶裁處1萬2000~2萬4000元罰鍰外，並需吊扣車牌1個月，5年內違反2次者，吊扣車牌3個月，5年內違反3次者，吊扣車牌6個月，對車主及違規駕駛人都採取重罰。

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屏東分署近日即針對1名居住在新園鄉的男子，他多次無照駕駛、未戴安全帽，且無正當理由未依規定接受道路交通安全講習，累計罰鍰11萬元，其中無照駕駛就有4案，因此屏東執行分署將他列為「無照駕駛」專案優先執行對象，調查名下有TOYOTA汽車及其他財產，多次通知當事者繳納，表明不排除查封扣車，當事人乖乖在本月到屏東分署一次繳清全額罰鍰。

屏東分署指出，無照駕駛列為重點執行，民眾一定要遵守交通規則，以免受罰，而沒有繳納罰款者都將被強力執行。

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