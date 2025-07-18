7旬母百病纏身 法官卻認可女兒判免扶養

彰化一名母親年輕時「拋夫棄女」，臨老要求女兒負扶養費，法院判敗訴。示意圖。（記者顏宏駿攝）

2025/07/18 15:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名母親年輕時「拋夫棄女」，現年70歲並百病纏身，生活無法自理，要求女兒每月付她3858元的扶養費，但女兒卻稱，自她有記憶以來，母親就拋棄她，讓她和姊姊嚐盡人間的現實和冷暖。法官審理之後，依《民法》第1118條之1第2項，判定女兒不用付扶養費。

判決書指，該名母親為低收入戶，名下無任何財產，每月靠4164元之中低老人生活津貼過活，近年罹患肝癌、糖尿病，又有腰椎壓迫性骨折、嚴重背痛等病症，生活已無法自理。她要求女兒應該負起扶養她的義務，請求每月付3858元。

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現年42歲的女兒表示，她從有記憶以來，母親整日遊手好閒也不工作幫忙家中經濟，在家中的角色如同一位「路人」般存在。她上國小後，母親突然「不見」，後來她才知道，母親跑去跟男人同居，還生下3名子女。

女兒說，媽媽只有沒錢的時候，才會跑回家向爸爸要，拿了錢馬上出走。她人生一路走來，飽嚐人情的冷暖和現實，每當社會歌頌母親如何偉大之時，卻正是她內心最木然無言的時刻，對這個「母親」已心如死灰，因此依《民法》第1118條之1第2項之規定，免除法定扶養義務。

最後，法官認可女兒的說法，認為兩造感情疏離，如強令女兒負擔與其長期感情疏離之聲請人之扶養義務，顯失公平，因此免除其扶養義務。

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