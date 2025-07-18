為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    18歲英國男夾帶16公斤大麻入台被逮 報酬3萬泰銖花剩1萬

    桃園地檢署已依違反毒品危害防制條例等罪嫌案件，將英國籍姓ELIJAH的男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已依違反毒品危害防制條例等罪嫌案件，將英國籍姓ELIJAH的男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/18 15:07

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕英國籍剛滿18歲姓ELIJAH的男子，被國際運毒集團吸收，今年3、4月間，先搭機到泰國，再帶著超過2500萬元的16餘公斤大麻，搭機來台闖關，卻在入境時就被財政部關務署台北關員查獲，已被桃園地檢署依毒品罪案件提起公訴。

    檢方調查，該男子在英國時，透過通訊軟體被國際運毒集團吸收，3月30日他先搭機近萬公里抵達泰國，與集團成員接頭後，收取報酬3萬元泰銖、約合台幣僅2萬7000餘元，就同意幫忙「送貨」到台灣；4月9日該男子前往泰國曼谷機場附近，收取集團準備、已裝有33包大麻的行李箱，轉至素萬那普國際機場，搭當天下午起飛的飛機、傍晚抵達台灣。

    該男子在桃園國際機場接受入境檢查時，神色有異，被台北關員察覺有異進行攔檢，一打開行李，就發現超過16公斤的大麻，還查扣他要用來聯繫交貨對象的手機2支等證物，至於他的報酬3萬泰銖，則已花到剩1萬340泰銖，桃檢指出，該男子坦承犯案，已依毒品危害防制條例的運輸二級毒品等罪嫌，將他提起公訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播