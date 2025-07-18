18歲英國男夾帶16公斤大麻入台被逮 報酬3萬泰銖花剩1萬

桃園地檢署已依違反毒品危害防制條例等罪嫌案件，將英國籍姓ELIJAH的男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/07/18 15:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕英國籍剛滿18歲姓ELIJAH的男子，被國際運毒集團吸收，今年3、4月間，先搭機到泰國，再帶著超過2500萬元的16餘公斤大麻，搭機來台闖關，卻在入境時就被財政部關務署台北關員查獲，已被桃園地檢署依毒品罪案件提起公訴。

檢方調查，該男子在英國時，透過通訊軟體被國際運毒集團吸收，3月30日他先搭機近萬公里抵達泰國，與集團成員接頭後，收取報酬3萬元泰銖、約合台幣僅2萬7000餘元，就同意幫忙「送貨」到台灣；4月9日該男子前往泰國曼谷機場附近，收取集團準備、已裝有33包大麻的行李箱，轉至素萬那普國際機場，搭當天下午起飛的飛機、傍晚抵達台灣。

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該男子在桃園國際機場接受入境檢查時，神色有異，被台北關員察覺有異進行攔檢，一打開行李，就發現超過16公斤的大麻，還查扣他要用來聯繫交貨對象的手機2支等證物，至於他的報酬3萬泰銖，則已花到剩1萬340泰銖，桃檢指出，該男子坦承犯案，已依毒品危害防制條例的運輸二級毒品等罪嫌，將他提起公訴。

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