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    豐原五口命案李團長收押、美容師逍遙法外 謝志忠：兩人都該押

    豐原分局偵查隊持續偵辦豐原五口命案。（記者張軒哲攝）

    豐原分局偵查隊持續偵辦豐原五口命案。（記者張軒哲攝）

    2025/07/18 15:08

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中「豐原五口命案」因詐騙投資害命，人神共憤，該案關鍵人物「李團長」李女（又稱團購主），15日遭檢方依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪名聲請羈押禁見。但另一名關鍵人物張姓美容師依舊逍遙法外，讓網友忿忿不平。豐原分局表示，此案持續偵辦，若配合案情需要，仍會傳喚張女。至於市議員謝志忠說，尊重檢方辦案，但他個人認為張女也該收押。

    豐原王家五口本月2日被發現陳屍住處，關鍵人物是35歲張姓美容師與45李女，張女與王家長女是國小同學，介紹王家認識李女，因熟人介紹認識，王家毫無戒心，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家，王家嚐到甜頭而擴大投資，誤入詐騙陷阱，李女又慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女還暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，無力還債而釀成五口命案。

    居中牽線介紹王家投資的張姓美容師4日遭警方查緝到案後，釋回限制住居，豐原分局今日指出，會持續努力偵辦，後續仍會視案情進展傳喚張女，另外，謝志忠今日說，他尊重檢方辦案，但上個月王家三人到服務處詢問意見時，張女來電逼債，基本上張女與李姓團長是共犯結構，兩人都該收押。

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