偷小姨子撲滿遭判6月 姊夫賠10萬換緩刑

丁姓男子缺錢花用，偷小姨子房內2個小豬撲滿與小孩紅包，得手台幣9000元，賠小姨子10萬元，獲判緩刑2年。（記者林嘉東攝）

2025/07/18 14:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕

丁姓男子缺錢花用，持剪刀跑到老婆娘家，偷小姨子房內2個小豬撲滿與小孩紅包，得手台幣9000元。基隆地方法院審理時，丁男坦承犯行，法官依加重竊盜罪判處丁男6月徒刑，丁男收判後認為太重上訴求輕判，二審法官考量，丁男已賠償小姨子10萬元，給予他緩刑2年機會。

判決指出，32歲丁姓男子缺錢花用，去年4月間晚上9時許，持太太給他的鑰匙，返回太太娘家，發現小姨子房間上鎖，丁翻越配偶房內窗戶，進入小姨子房內，偷小姨子房內2個塑膠撲滿，並持隨身攜帶的剪刀剪破撲滿，挖走撲滿內現金與小孩紅包共9000元。案經丁的小姨子報警追查，警方逮到竊賊丁男。基隆地檢署調查時考量丁男坦承犯行，依丁男犯加重竊盜罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

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一審法官審酌丁坦承犯行，依丁男犯加重竊盜罪判他6月徒刑，得易科18萬元罰金。丁認為判刑過重上訴求輕判，並在上訴期間，賠償小姨子10萬元，與小姨子達和解，二審審酌丁已賠償被害人損失，並達成和解，維持一審判處丁6月徒刑，但給予他緩刑2年的機會。

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