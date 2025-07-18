「百億總裁」拒戴電子腳環提抗告「犯罪嫌疑確屬重大」台中高分院駁回

「百億總裁」陳政谷（左）不願戴電子腳環提出抗告，二審法院認為「犯罪嫌疑確屬重大」駁回，圖為他向警局報到場景。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/07/18 14:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，他涉嫌賭博與洗錢438億元，台中地院上月18日裁定陳配戴電子腳環當庭釋放，限制住居與限制出境出海8月，每週二、四、六向警方報到，檢方與陳政谷都提出抗告，陳並指檢方起訴舉證不足，他未來可能無罪，應撤銷戴電子腳環等處分，法官裁定全部駁回。

台中地院於今年4月裁定陳政谷2億元交保，檢方抗告成功，陳再度羈押，台中地院之後更裁提高為3.5億元，陳卻拒絕交保，表示「願意進去關」，台中地院上月（6月）18日裁定3.5億元交保，外加電子腳環監控，但陳宣稱覓保無著，台中地院裁定陳配戴電子腳環後釋放。

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檢方抗告指出，陳政谷犯罪所得達438億餘萬元，曾委託「有台灣最美董座」之稱的下屬徐培菁，洽商買私人飛機，證明他財力雄厚，有逃亡能力，一審裁定的防逃強度不足。

陳政谷與律師也抗告說，檢方舉證不足，難以證明陳犯罪嫌疑重大，基於無罪推定原則，他未來可能無罪，也就不需對他實施具保、責付或限制住居，以及配戴電子腳環等措施，聲明這些處分撤銷。

高等法院台中分院認為，陳政谷犯罪嫌疑重大，但因上月17日羈押期屆滿，一審法院審酌案情龐雜，且同案被告人數眾多而未能辯論終結，但陳的羈押原因仍存在，檢察官抗告指陳有高度逃亡之虞，台中地院一審應命陳不得離開住所、需交付護照與旅行文件、應遠離機場、港口、海岸線，但二審認為一審的裁定已足夠，駁回檢方抗告。

至於陳宣稱自己「將來受有罪判決之可能性仍甚高」，二審也認為陳的犯罪嫌疑確屬重大，上述說法沒有理由而駁回，不得再抗告。

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