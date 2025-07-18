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    婦人提領600萬遭警阻詐 竟情緒潰堤大喊「我跟你下跪」丟下存摺離去

    盧婦情緒激動，不僅拒絕配合，甚至激動喊出「我跟你下跪」，隨即丟下銀行存摺轉身離去。（記者鄭景議翻攝）

    盧婦情緒激動，不僅拒絕配合，甚至激動喊出「我跟你下跪」，隨即丟下銀行存摺轉身離去。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/18 14:58

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名盧姓婦人日前欲自銀行提領高達600萬元鉅款，聲稱用於購屋，卻因說詞漏洞百出，引起行員高度警覺通報警方。文山第二分局景美派出所警員潘韋良獲報趕抵現場，初步研判婦人疑似遭詐騙，當場阻止款項匯出。然而盧婦情緒激動，不僅拒絕配合，甚至激動喊出「我跟你下跪」，隨即丟下銀行存摺轉身離去，讓現場員警與行員都相當錯愕。

    警方指出，景美派出所警員潘韋良日前接獲通報，一名約70歲的盧姓婦人到文山區某銀行，堅持要提領大筆現金購買北部某房產，但其說詞前後矛盾，引發行員懷疑，趕緊報警處理。

    警方趕抵現場後發現，婦人僅持一張手寫帳號與簡略說明，無法提出任何房屋買賣合約或屋主聯繫資訊，對交易細節更是語焉不詳。員警研判這是詐騙集團以假房產交易設局，當場勸阻提領行為，並耐心向婦人說明詐騙手法。

    然而，婦人對警方一再勸說不僅無法接受，情緒更一度失控，激動喊出「不用不用，我跟你下跪」，並當場將銀行存摺拋在櫃檯後逕自離開。警方多次呼喚未果，擔憂其情緒與人身安全，經查確認她為獨居且無直系親屬聯絡，後續已由銀行持續關懷，警方亦表明會提供必要協助。

    警方強調，面對遭詐民眾的情緒反彈，基層員警常需承擔不小壓力，但為守護民眾辛苦積蓄，必須堅守崗位，決不輕言放棄。民眾如接獲涉及購屋、投資等可疑資訊，務必提高警覺、冷靜查證，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或報案，以保障自身財產安全。

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