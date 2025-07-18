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    人間最暖畫面曝！宜蘭三星車輛翻覆 眾人衝上前抱出受困女童

    眾人上前救出女童，藍衣男子不斷拍背安撫。（宜蘭三星歐瑅民宿提供）

    眾人上前救出女童，藍衣男子不斷拍背安撫。（宜蘭三星歐瑅民宿提供）

    2025/07/18 13:57

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉今早發生一起車禍，白色轎車翻覆路中央，車內母女受困，眾人見狀衝上前，從破裂後車窗內，先救出嚎啕大哭的女童緊抱不斷安撫，接著另名壯漢伸出援手，協助駕車的媽媽脫困，路人英勇救援影像曝光，被網友譽為「人間最暖畫面！」

    1輛白色轎車行經三星鄉某路口，不慎與小貨車擦撞，翻覆於路中央；因天氣炎熱加上車上傳出有女童受困，其他用路人紛紛下車幫忙，身穿白色及藍色短袖上衣2名男子，先將女童抱出，因女童受到驚嚇不斷啼哭，藍衣男子緊抱不斷拍背安撫。

    隨後，白衣男子先將兒童座椅及駕駛媽媽的包包拎出，再將受傷的媽媽從車內扶出；媽媽脫困一度未站穩差點癱軟，見女兒平安無事被抱著，硬撐著雙腳奮力向前探視，母愛光輝令人動容；而路人英勇救人畫面，也全程被民眾拍下，畫面曝光吸引網友留言，感謝路人見義勇為；警方目前正在釐清車禍原因。

    據了解，發生車禍的女子及女童，是三星鄉民代表雷慧玲的媳婦及孫女，車禍當時她正在參加代表會，會後得知媳婦及孫女無礙，不斷感謝大家關心，表示將親自登門向伸出援手的鄉民致謝。

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