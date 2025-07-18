造假宜蘭541座橋樑檢測報告賺黑心錢 前教授陳明正判1年6月定讞

前健行科技大學教授陳明正涉造假541座橋樑檢測報告，高院判刑1年6月定讞。（取材網路）

2025/07/18 14:36

〔記者楊國文／台北報導〕前健行科技大學教授陳明正，被控2018年負責宜蘭縣橋梁檢測，卻未親自派員至橋樑現場勘查拍照，外包給不具資格的人施作，涉假造南方澳斷橋等8個鄉鎮共541座橋樑報告，不法獲利823萬元，宜蘭地院依行使業務登載不實文書罪判刑2年；全案上訴，高等法院考量陳男已改口犯行，改判為1年6月徒刑定讞，並通知檢方啟動發監執行事宜。

此外，陳明正另案承攬縣橋樑檢測標案，被控未親自派檢測員至橋樑現場勘查拍照，卻授意學生以其他公司照片裁利後上傳，高等法院去年6月以使業務登載不實罪判刑６月，可易科罰金18萬元定讞。

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本案源於2019年10月宜蘭南方澳大橋斷裂坍塌案，時任健行科大教授的陳明正遭踢爆連3次橋樑檢測標案，皆由其團隊以限制性招標取得，檢測、監審、審查皆是自己人，震驚社會。

宜蘭地檢署查出，陳明正經營萬喬豐工程技術顧問公司，擔任健行科大教授時指導的女學生張綵辰，同時身兼檢測中心專案人員，也是萬喬豐股東。陳明正等人承包宜蘭縣境內多數橋樑檢測工程，竟通篇造假，用假照片通過檢測，不法獲利823萬元，依偽造文書等罪起訴陳男、張女。

宜蘭地院調查，陳明正2018年承攬「宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」工程，原提報檢測人員11人，因人力不足，指示多名不具檢測資格人員，分別至三星鄉等8個鄉鎮進行橋樑檢測，並在「第二代臺灣地區橋梁管理資訊系統」上，現場虛偽登錄公司有派具資格的檢測人員到場相片，共造假541座橋樑報告。

宜蘭地院審理認為，陳明正和張綵宸均具土木學博士的智識，橋樑檢測牽涉公眾往來安全，竟以造假方式完成檢測報告，且否認犯行無悔意，加上造假橋樑多達541座，依行使業務登載不實文書罪判陳男2年，張女1年10月。全案上訴高等法院。

高院審酌，陳男與張女已坦承犯行，考量陳男曾返回三星與礁溪橋梁現場補檢，不法程度已降低，張女案發後罹患腦中風，改判陳男1年6月徒刑、張女1年2月定讞。

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