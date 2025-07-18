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    無所不偷！ 澎湖智慧站牌太陽能電池也成宵小下手目標

    澎湖縣廣設公車智慧站牌，卻傳出成為宵小覬覦的目標。（澎湖車管處提供）

    澎湖縣廣設公車智慧站牌，卻傳出成為宵小覬覦的目標。（澎湖車管處提供）

    2025/07/18 14:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無所不偷！連公車智慧站牌太陽能電池，都成為宵小覬覦的目標。澎湖縣車船管理處近日發現，設置於白沙鄉後寮國小內站的智慧站牌，其太陽能電池竟遭人偷竊，車管處已報警處理，盼能盡速揪出不法行為人，希望遏阻歪風。

    澎湖縣去年建置的公車太陽能智慧型站牌，全島有389座，考量澎湖特殊氣候與配合環境永續發展，智慧站牌外殼和結構經特殊設計，具備防高溫、防鏽蝕、防鹽害等功能，減少維護需求並延長設備壽命，同時兼具節能減碳，未來將增加包括路燈等更多智慧設施。

    澎湖縣車船管理處表示，智慧站牌係為提升民眾候車便利性而設置，太陽能電池作為其電力來源之一，遭竊後不僅影響設備正常運作，也損害了公共利益與資源。此舉已觸犯相關法令，將依法追究責任。

    澎湖縣車船管理處呼籲，民眾公有財產屬全民共有，請大家共同維護。如發現可疑人士或不法行為，請立即通報車船處或撥打110報警處理。

    智慧站牌除可提供公車即時班次資訊、路線圖，站牌顯示平台還能作為政令宣導、公共政策推廣等展示，未來智慧站牌更有機會結合澎湖輪、航班等相關資訊，進一步提升公共服務效能，同時結合「澎湖TPASS」推出，居民與遊客只需一卡在手即可暢遊澎湖，享受更智慧、更便捷的旅遊體驗。

    宵小將目標鎖定智慧站牌的太陽能電池。（澎湖車管處提供）

    宵小將目標鎖定智慧站牌的太陽能電池。（澎湖車管處提供）

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