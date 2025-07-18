網紅「鳳梨」槍擊案疑與300萬利益有關？警鎖定對象追查中

騎機車的槍手對網紅「鳳梨」吳泓逸座車開12槍，外傳與300萬元利益糾紛有關。（民眾提供）

2025/07/18 13:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚上開著TOYOTA Alphard行經嘉義市博愛路二段時，遭1名槍手騎機車在行進間連開12槍，據知彈孔剛好集中在豪車後座，板金及輪圈都有被擊中，鳳梨在前座開車，與坐在副駕的妻子幸無傷；外界傳聞槍擊案與300萬元投資糾紛有關，版本眾說紛紜，警方則鎖定對象全力偵辦中。

當晚鳳梨遭開槍，民眾聽到槍聲報警，鳳梨經警方通知，才知車子被開槍，「第一時間以為是放鞭炮」，路上遺留12顆彈殼，鳳梨則在臉書留言「禍不及家人，今天這樣的動作，過了。」

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槍擊案發生後，地方傳聞開槍原因跟300萬元利益有關，版本眾說紛紜，有媒體報導跟鳳梨想在雲林插旗，利益瓜葛鬧不攏有關，也有傳聞是鳳梨與某大哥投資，但有利益糾紛，大哥的小弟的小弟出來動手開槍，但相關傳聞均未獲證實；警方追查槍擊案，據了解已鎖定對象追查，犯案機車也有下落，槍手則採變換交通工具逃逸，企圖製造斷點。

網紅「鳳梨」遭開12槍，第一時間以為是放鞭炮，事後在臉書留言表示「禍不及家人，今天這樣的動作，過了。」（翻攝自鳳梨臉書）

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