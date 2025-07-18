前方5公尺就有停車場仍違停 南市議員批評反映多次也沒用

前方5公尺就是停車場，但圖中這部休旅車為圖方便，直接就違停紅線買漢堡。（林依婷提供）

2025/07/18 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平區平豐路丹丹漢堡，前方5公尺就是停車場，但是民眾還是不願多走一小段路，車子直接就違停紅線買漢堡。南市議員林依婷批評說，這種情況每天上演，遇到假日更嚴重，她已向轄區警方反映多次也沒有用。

南市警四分局表示，將立即派員前往該處進行交通整理，後續已責成轄區派出所派遣警力及交通助理員，持續加強勸導取締。

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長期關注南市交通改革的南市議員林依婷，今天在社群媒體張貼1張違停照片，圖中1部Toyota Granvia的黑色休旅車，在平豐路丹丹漢堡前違停買餐食，車子左前方就可看1個偌大的停車場。

林依婷說，「前方5公尺就是個又大又空的停車場，這樣還是堅持選擇停紅線，跟育平所說要巡也沒在巡，滿滿的無力感。」她已經向四分局育平所反映非常多次，而且現在警方也有交通助理員協助，但反映了也完全沒有用，當地違停天天上演，假日更是嚴重，除非當天丹丹漢堡沒營業才不見違停。

她說，從停車場走到丹丹漢堡只有一小段路，停好車再去買漢堡只需幾分鐘的時間，應該都還在免停車費的緩衝時間內，但民眾就是為了圖方便，不願多走一點路。這情況，只要警方有加強巡查取締，相信當地的違停亂象就會改善，尢其現在是暑假期間，很多違停者都是外來的觀光客，不解警方為何不作為。

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