手法罕見！看迷片也能被騙 宜蘭大叔遭詐68萬元

宜蘭市警方逮捕車手。（民眾提供）

2025/07/18 12:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕迷片太誘人！宜蘭市51歲大叔透過臉書交友，遭誘惑加入群組觀賞「色色動作片」，因內容太過養眼，想要更進一步交流，卻被對方要求須先看財力才能再次入群，前後匯了10筆共68萬元款項才發現遭騙，警方獲報協助誘敵面交，成功逮捕外籍車手，將向上溯源追緝詐團。

51歲陳姓男子遭誘惑加入迷片群組，為了想要看更多片子，被詐團要求先匯款，對方稱「只是看財力會退款」，安撫陳男別擔心。為了滿足看片慾望，陳竟匯了10筆，金額多達68萬元，後來愈想愈不對勁，才驚覺遭騙。

陳男報案想要拿回退款，對方竟說要再付70萬元解款費，才能解除帳戶設定；只要匯款連同先前68萬都可一起退。警方直覺就是「詐騙話術」，協助陳男跟詐團周旋改為面交，16日於宜蘭市光復路某超商埋伏，逮捕36歲馬來西亞籍車手，依詐欺罪送辦。

外界好奇群組迷片內容，為什麼讓陳男如此著迷？據了解，陳僅透露「迷片類型剛好符合他口味。」才會深陷詐團圈套。宜蘭分局今天召開打詐說明會，偵查隊長林偉葳表示，在警民合作下，連同這起案件在2天內快速偵破3起詐騙案。

宜蘭縣警察局長劉炯炫說，今年截至6月底，警方與金融機構、超商攜手合作，共成功攔阻184起詐騙案件，保住民眾財產1億多元，較去年同期增加24件、金額增幅604萬元。

另值暑假期間，詐團常以「高薪打工」吸引學生擔任車手或出借帳戶，淪為詐欺共犯；宜蘭今年上半年查獲13名少年涉案，劉炯炫呼籲學生切勿因好奇或貪圖報酬而涉險犯法。

馬來西亞車手遭警方送辦。（民眾提供）

宜蘭分局今天召開打詐說明會，宜蘭縣警察局長劉炯炫（中）說明今年截至6月底保住宜蘭民眾財產1億多元。（記者王峻祺攝）

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