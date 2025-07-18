假檢警詐騙再現 北市男險失市價千餘萬土地與房屋

警專實習生鮑柏臻（左）、康定所警員郭旻庭（右）。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/18 13:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕69歲高姓男子急匆匆跑到台北市萬華地政事務所，要求辦理土地過戶和房屋抵押借貸總計1360萬元。地政人員確信對方受到詐騙，立即通報萬華分局康定派出所，在兩方人員合力勸說下，高男才相信自己是受到坑騙，險些造成自己損失鉅款又無家可歸。

萬華分局康定路派出所警員郭旻庭、警專實習生鮑柏臻前日接獲地政事務所報案，稱有名高姓男子欲辦理土地借貸，疑有遭詐騙情形，通報警方到場協助。

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警方到場詢問，高男表示是接獲自稱台中地方檢察署檢察官及台中市政府警察局員警來電，說他涉及人頭帳戶案件，需交付財物監管，並要求不要告知任何人。他說他為自證清白，所以才要將自己的土地、房屋抵押借貸1360萬元繳交給檢警監管。

警方與地政事務所人員一同向高民說明此為常見之假檢警詐騙手法，檢警單位絕不會透過電話、Line通知辦案，更不會要求民眾交付金錢作為「監管帳戶」或「清查資金」等用途，高民這才驚覺遭受詐騙，打躬作揖地向警和地政員道謝。

萬華分局表示，詐騙集團話術千變萬化，時常運用人性弱點致使民眾遭欺騙、蒙蔽，甚而曾見詐騙集團教導被害人如何以話術欺騙地政事務所人員及員警，以期得以既遂。呼籲民眾務必提高警覺、多方查證，切勿輕易相信，以免血本無歸。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高姓男子險遭詐騙損失土地和房產。（記者劉慶侯翻攝）

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