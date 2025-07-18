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    在圖書館衝刺學測 17歲少女大腿沾到「嘉明」崩潰

    高中少女在圖書館遇戀態噴精，嚇到學測考砸還得長期求助身心科。示意圖（法新社檔案照）

    高中少女在圖書館遇戀態噴精，嚇到學測考砸還得長期求助身心科。示意圖（法新社檔案照）

    2025/07/18 13:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女阿美（化名）到圖書館念書衝刺大學學測，念書念到一半時累了趴在桌上小憩，大腿突然出現異物感，她伸手觸碰，摸到一坨黏稠的液體，驚覺遇到變態趕緊報案，警方循線逮捕隨機噴精的施姓男子，法官依毀損罪判他拘役50日，阿美另提民事求償，施男須賠償6萬多元。

    判決指出，2023年7月30日下午2點多，阿美在高市圖河堤分館念書衝刺即將到來的大學學測，念書念到一半，阿美累了趴在桌上小憩，沒多久大腿處突然出現異物感，她伸手觸碰，摸到一沱黏稠的液體，阿美驚覺除了大腿，短褲也沾到疑似精液的液體，嚇得她趕緊向館員求助，並在館員協助下報警。

    警方到場後調閱監視器，發現施姓男子先躲在書櫃後方打手槍，再把噴在手上精液向外揮甩，結果落在倒楣的阿美大腿和短褲；施落網後坦承在圖書館打手槍，但否認故意將精液塗在阿美身上，但因阿美已不敢再穿這件短褲，被法官依毀損罪判拘役50日，得易科罰金。

    阿美事後身心受創嚴重，不但長期依賴導師辦公室午休，也不敢再穿著學校制服短褲，甚且無法再穿類似制服，造成每天上學更衣困難與心理壓力，準備學測期間甚至面臨精神崩潰狀態，無法再至圖書館念書，導致學習困難，因此向施男求償14萬5千元，法官根據受創程度，判施男賠償6萬多元。

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