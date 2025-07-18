莽男打110揚言衝撞總統府、警局 恐嚇公眾判刑2月

總統府外觀。（資料照）

2025/07/18 12:15

〔記者張文川／台北報導〕台北市大同區林姓男子，去年9月因不滿警方處理他的刑案進度，2度打電話至台北市警局110勤務指揮中心，揚言「我想開車衝撞北投分局」、預告「一天內沒回覆，我就去衝撞總統府」，警方循線逮獲林男送辦，士林地院依恐嚇公眾罪判處林男2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，林男2024年6、7月間多次打電話至110報案專線及住處轄區派出所，謊報有人打架、有員警踹他家門，還謊稱自己是警察，告發自稱遭警員自己人襲擊，警方查證後認明他所言不實，將他依違反社會秩序維護法送辦，法院裁罰8000元確定。

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林男另控告北投警分局員警涉過失致死罪，關心辦案進度，去年9月24日凌晨2度以自己的行動電話門號，撥打北市警局110報案專線，向值班員警說「我想開車衝撞北投分局」、「我現在預告我想衝撞他們，這樣至少媒體會知道」。

林男第2通電話將衝撞目標轉至總統府，揚言「我想開車衝撞總統府」「我衝撞總統府，我衝撞的理由就是我這個案件」、「一天內沒有回覆，我就去衝撞總統府了」。

勤指中心立即通報北投分局，加強駐地安全，並通報林男住處轄區所屬的大同警分局調查偵辦，警方循線查出是林男所為，依恐嚇公眾罪嫌移送士林地檢署偵辦，士檢起訴。

士林地院審理時，林男認罪，供稱不滿北投分局處理他的提告案件進度，心情不好才打電話說要衝撞北投分局、總統府，只是為了洩憤，沒有真要衝撞的意思。

法官審酌林男不思理性控制情緒，恣意出言恫嚇公眾，所為不可取，但考量他坦承犯行，犯後態度良好，依恐嚇公眾罪量處2月刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

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