陳佩琪也吃閉門羹！柯文哲控4300萬商辦被占用 提告租客求償138萬

柯文哲涉京華城案羈押禁見，但仍有民事官司纏身。台北地方法院今開庭審理柯控告庭皓興業占用房產案。（資料照）

2025/07/18 12:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲2024年曾被爆以4300萬元總統選舉補助款購買商辦，原稱作個人辦公室，卻登記為他家公司營業處所，民眾黨則回應稱租約到期後才會轉作自用。如今柯因涉京華城案羈押禁見，但仍有民事官司纏身。台北地方法院今（18）日開庭審理柯控告庭皓興業占用房產案，委任律師請求法院命對方遷讓返還，並支付占用補償金、租金等共計138萬餘元。

屋主柯文哲雖身在看守所，但仍委由律師提告指控。柯文哲主張，庭皓興業股份有限公司（原為先發實業公司）應返還位於北市系爭房屋，並給付金額46萬3050元，以及自今年5月1日起至遷讓返還為止，每月支付30萬8700元的補償金。

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柯的委任律師張衞航表示，柯文哲妻子陳佩琪曾親自前往現場拜訪，卻遭庭皓興業負責人桂焌傑拒絕入內，對方亦未提出退租或遷讓條件，甚至從去年8月開始至今年4月即未再繳過房租，共計欠繳46萬3050元租金；房屋契約明訂今年5月到期，但被告至今仍不願遷出房屋，也應再支付5倍的懲罰性違約金，合計92萬6100元，欠租、懲罰性違約金，迄今總共138萬9150元。

被告桂焌傑則由律師蔡沂彤出庭表示，商辦租金每月約為5萬1450元。蔡沂彤另指出，商辦內設備出現問題，包括水龍頭流出黃水、冷氣故障等，全由被告自費修繕，花費多達數萬元，均可作為抵押房租的一部分。

另據了解，京華城弊案爆發後，由於柯文哲身分特殊，桂焌傑去年亦被檢廉懷疑為洗錢共犯，不僅商辦曾遭到搜索，還被傳喚作證；因長期遭媒體關注，經常有記者聚集樓下，嚴重干擾公司營業情形，種種因素都讓他心生不滿。

庭訊中，法官詢問雙方是否願意協商和解，蔡沂彤表示被告有意願和解；張衞航則回應，柯文哲亦同意評估和解可能，但仍待桂焌傑提出具體方案。

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