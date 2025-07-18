逢甲商圈知名蛋糕店師傅當內賊、老闆悲憤亡 二審撤銷緩刑要他坐牢

高等法院台中分院二審認為朝男犯行長達5年，並非一時失慮，撤銷緩刑。（記者張瑞楨攝）

2025/07/18 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲商圈知名的皇家蛋糕有限公司，其西點師傅侵佔原物料，再拿到「蝦皮」變賣得款208萬元，被發現後他趕緊自首，承諾賠償老闆損失，但僅賠償50萬元即食言而肥，老闆輕生死亡，一審依業務侵占罪判處朝男1年徒刑，宣告緩刑5年，老闆之子認為父親之死與朝男有關，二審也認為一審給予緩刑不當，撤銷緩刑，維持1年徒刑，全案確定。

判決書指出，朝男從2011年起擔任皇家蛋糕有限公司（皇家公司）的西點師傅，卻從2019年至2024年間，將原物料占為己有，拿到蝦皮購物網販售，得款208萬多元，皇家公司老闆（負責人）去年1月控告。

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朝男案發後向警方自首；台中地方法院一審時，認為朝男案發後承諾賠償皇家公司，且先返還50萬元，之後卻未再依約償還，但考量他坦承不諱，態度尚可，依業務侵占罪判刑1年，宣告緩刑5年，條件是參加2場法治教育課程，犯罪所得158萬餘元（扣除50萬元）沒收。

一審宣告緩刑之因，是考量朝男一時失慮，並有意願調解，因老闆於去年6月死亡，無法達成調解，但仍可認定朝男應知所警惕，無再犯之虞。

台中地檢署上訴二審，指朝男犯行長達近5年，僅返還50萬元即食言而肥，一審宣告緩刑不當，老闆的兒子也強調，父親輕生的遺書寫著，「很絕望，歹人逍遙法外，受害者卻徬徨無助日日煎熬，愚蠢的錯誤信任託付卻還來今日之境地，很是不甘，......顧念舊情一時心軟沒有立即報警處理，造成今日之遺憾境地」，顯示父親輕生與朝男侵占有關。

高等法院台中分院二審認為，朝男是「有計畫性、持續性、長期性之犯罪」，不是一審所說的「一時失慮，致罹刑典」，應確實入監執行，才有警惕之效，雖維持一審量刑，但撤銷緩刑，全案確定。

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