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    首頁　>　社會

    逃過城中城大火 受災戶淪藥頭販毒被逮

    城中城大火逃過一劫的邱姓冷氣維修師傅淪為毒販，連學徒也不放過，以工資抵買毒錢。（民眾提供）

    城中城大火逃過一劫的邱姓冷氣維修師傅淪為毒販，連學徒也不放過，以工資抵買毒錢。（民眾提供）

    2025/07/18 11:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄邱姓男子（44歲）原本在鹽埕區城中城大樓經營二手冷氣修賣，因遇大火付之一炬，雖逃過一劫卻逃不了毒品誘惑，不僅吸毒還販毒，賣給跟學修冷氣的2名學徒及藥腳，刑警大隊一舉逮捕4人，查獲402公克各類毒品，以及疑似販毒所得5萬多元現金。

    刑大偵四隊今（18）日指出，警方上月查獲藥腳溯源，鎖定原住於鹽埕區又搬至鼓山區邱姓藥頭，經查他於3年前有吸毒前科，如今竟涉嫌轉為販毒。

    警方發現邱男還有修理冷氣的技能，在鼓山區青松街租透天厝，作為經營二手冷氣買賣、維修處所，竟利用工作場所做為販毒據點，販賣毒品牟利，竟連學徒周姓（44歲）、柯姓（42歲）男子不放過，用工資抵買毒品方式販毒給徒弟。

    另有69歲賴姓藥腳也到店裡向他買毒，警方前日一舉將4人逮捕，查獲安毒、大麻、海洛因共402公克，藥頭原否認販毒，後才坦承因遭受城中城大火打擊，生活壓力太大染上毒癮，又因入不敷出才鋌而走險販毒，警方將4人移送法辦。

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    高市刑大破獲毒品交易據點，查獲402公克毒品。（民眾提供）

    高市刑大破獲毒品交易據點，查獲402公克毒品。（民眾提供）

    邱姓冷氣維修師傅淪為毒販，連學徒也不放過，以工資抵買毒錢。（民眾提供）

    邱姓冷氣維修師傅淪為毒販，連學徒也不放過，以工資抵買毒錢。（民眾提供）

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