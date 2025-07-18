纏訟9年！蔡易餘批翁重鈞家族壟斷軍糧 挨告求償確定免賠

民進黨立委蔡易餘。（資料照）

2025/07/18 11:26

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前立委翁重鈞，9年前不滿民進黨立委蔡易餘公開指責翁家壟斷軍糧業務賺取暴利11億，提告向蔡易餘求償200萬元，經纏訟9年，一、二審均判蔡易餘須賠償翁重鈞20萬元，最高法院廢棄發回，高等法院更一審今年3月逆轉認定蔡易餘言論有所本，是對可受公評之事發表善意評論，未侵害翁的名譽權，改判蔡免賠；最高法院駁回翁的上訴確定。

翁重鈞提告指控，蔡易餘於2016年12月28日在立法院召開記者會，並於隔天的電視政論節目中指出，翁重鈞家族經營的玉豐糧食公司，以特權取得二氧化碳包裝機，承辦軍糧業務，以每公斤27元收購再以47元轉賣，20年間累積獲利11億元。

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翁重鈞認為蔡易餘所言不實，使社會誤認為他以立委特權謀取暴利，使他名譽受損，提告向蔡求償200萬元並要求登報道歉。

台北地院一審認為蔡易餘發言前未經合理查證，判須賠償翁重鈞20萬元，免登報道歉；高院二審維持賠償20萬元，並應登報道歉。最高院廢棄發回更審。

高院更一審審理後認為，蔡易餘言論中提到，翁重鈞家族的玉豐公司購買取得白米包裝機、軍糧由翁重鈞家族在做、辦理軍糧白米密封包裝業務，有經濟部公司資料查詢、法院刑事判決、農糧署契約文件為證，言論有所本。

蔡易餘所稱「二氧化碳包裝改成真空包裝、是否保存較久、繳交軍糧改採政府採購公開招標」，論述的依據是衛福部2016年10月27日函文，且政府公糧採購業務，本就是可受公評之事。

更一審認為，蔡易餘依2008年至2016年國軍密封白米採購數量及金額統計表，並依國軍人數1996年至2016年的增減，推算1996年至2007年的軍糧採購數量，再依農糧署稻穀收購價格、軍米銷售價格間的落差20元為其利潤，估算玉豐20年間獲利約11億元，蔡對於主要事實已有相當理由確信為真，基於善意發表言論，未侵害翁的名譽，改判蔡免賠、免道歉。

翁上訴，最高法院認為，更一審判決沒有違誤法令，且已詳盡說明認定理由，駁回上訴確定。

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