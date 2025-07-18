當2幼子面13刀砍死父母 高雄惡鄰判死刑還要賠2447萬元

惡鄰吳龍滿殺死鄰居夫妻，一審判死刑外還要賠家屬2447萬元。（資料照）

2025/07/18 10:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕63歲男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著被害人2名幼子面前殘殺其父母，今年3月一審判死刑，目前全案上訴二審中；死者家屬另提民事求償，高雄地院判吳龍滿應賠死者父母、子女共2447萬餘元。

判決指出，2023年9月15日上午7點多，住在高雄某大樓的吳龍滿持水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女（35歲）正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著2個小孩的面，直接砍刺蔡女5刀，導致蔡女肺、肝等部位大量血胸、左腹部壁臟器外露；行兇後，吳再走到主臥房刀刺還在睡覺的男屋主羅男（36歲）胸、肩等8處，傷口深入心、肺等部位，夫妻兩人當場傷重不治。

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吳男殘殺羅姓鄰居夫妻後，未發一語看著被嚇到無法動彈的2個孩子，再走出羅家門直接下樓逃亡，2個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救，直呼「我爸爸媽媽被殺了」！

吳男犯案後換裝逃逸，還藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物。落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續經警、偵訊均行使緘默權，檢方認為他犯後態度不佳，毫無悔意，向法院求處死刑，以維法紀。

吳龍滿殺人案適用國民法官法，但家屬請求不要讓2個小孩二度受傷，法官裁准後改為一般審理程序；高雄地院合議庭審理後認為，吳龍滿手段殘忍，認定他無教化可能，且無精神障礙或其他心智缺陷之情形，因此判吳2個死刑，目前全案上訴二審中。

死者夫妻雙方父母、兩幼子向吳龍滿提告求償5700萬元，高雄地院審理時，吳態度仍囂張不認罪，強調自己沒有殺人。法官認為，死者的父母名下還有財產，無須子女奉養，因此僅裁准4人可獲賠各200萬元精神慰撫金，而兩名幼子部分，除了各獲500萬元精神慰撫金外，再加上扶養費，家屬6人共獲賠2447萬餘元，可上訴。

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