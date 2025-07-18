「護國大遶境」明抵青島東路終點 「護國保台晚會」周邊交管資訊出爐

護國保台晚會明晚將登場。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/18 10:41

〔記者王冠仁／台北報導〕支持大罷免的公民團體「反共護國志工聯盟」，在本月4日舉辦「護國大遶境」活動，隊伍由花蓮出發，即將在明天抵達台北市青島東路終點，更將在明晚舉辦「護國保台晚會」。對此，轄區警方也在今天公布相關交通管制措施，屆時也會派員投入維安、蒐證勤務，區隔立場不同者，避免衝突發生。

警方指出，即將在明晚登場的「護國保台晚會」，申准舉辦時間為本月19日0時起至20日24時止，為維護活動交通秩序與安全，警方規劃交通疏導管制勤務，本次集會地點管制情形如下。

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一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

7月19日0時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道及濟南路一段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至7月20日4時活動撤場結束，始開放車輛通行。

二、擴大周邊交通管制範圍：

19日17時30分起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制中山南路慢（快）車道、鎮江街等路段。

中正第一分局說，屆時將彈性管制集會現場周邊路段，視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；籲請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛；如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導。

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

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