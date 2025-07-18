鳥鳥硬不起來求醫手術 軟男驚呼：18cm變12.5cm

戴姓男子勃起障礙求診，術後鳥鳥變短告醫敗訴。示意圖（資料照）

2025/07/18 10:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕戴姓男子有勃起障礙，鳥鳥變軟硬不起來，他求助高雄某泌尿科診所，醫師幫他施作人工陰莖植入手術，但戴男發現術後鳥鳥雖然會硬，但長度竟從18公分縮短為12.5公分，戴不滿提告求償53萬餘元，但法官認為無法證明戴男術前有18公分的實力，因此判他敗訴。

判決指出，戴姓男子為了治療勃起障礙，四處求醫協助，2023年2月，戴男前往鼓山區某泌尿科診所就診後，醫師建議他施作人工陰莖植入手術，戴男同意後，花了23萬5千元自費完成手術後，發現鳥鳥雖然會硬，但長度竟從術前的18公分，縮短為術後的12.5公分。

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戴男原以為是手術後遺症，但術後1年，他回診時發現鳥鳥長度已固定在12.5公分，戴男不死心，又跑去其他兩家大醫院就診，確認自己鳥鳥硬起來的長度只剩12.5公分；戴男認為，術前他的勃起長度是18公分、未勃起長度為12.5公分，他認為泌尿科診所手術有問題，提告要求返還23萬5千元手術費及須賠償他30萬元精神慰撫金。

高雄地方法院審理時，診所強調手術過程並無疏失，且術前有告知戴男，人工陰莖植入手術方法是將1對可彎曲式圓柱體置入兩側陰莖海綿體內，術後外觀、硬度及長度，可能無法達到手術前正常勃起的狀態。

法官檢視雙方提供的事證，發現戴男雖然提供自己兩張鳥鳥手術前的照片，但照片中沒有可供對比的測量單位，無法得知鳥鳥實際長度，且鳥鳥照「只有鳥沒有人」，也無法確認「鳥主」是不是戴男，且男性生殖器本會受外在不同溫度、時間、性生活頻率、興奮程度等狀況時會有變化，也可能因個人生理、心理狀況、年紀、內分泌而有差異，無法以特定時間的生殖器長度即可推論未來生殖器長度的發展，因此綜合相關事證後，認定戴男請求無據，判他敗訴，可上訴。

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