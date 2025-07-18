中藥材「桃膠」當食品網售 觸犯藥事法最高罰200萬

有民眾在網路平台販售中藥材桃膠，遭衛生局查獲開罰。（高雄市衛生局提供）

2025/07/18 10:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕網路上不少人販售「桃膠」，號稱具養顏美容功效，高雄市衛生局今（18）日指出，桃膠為中藥材，為活血祛瘀之用，不含膠原蛋白，且需具藥商資格才可實體販售，民眾在網路平台販售已違反「藥事法」，可處3萬至200萬元罰鍰。

衛生局說明，桃膠是從桃樹的樹皮中分泌出的一種天然樹脂，約80至85%的主成分為多醣體，烹煮後呈現黏稠狀，但實際上並非有膠原蛋白，民眾多誤以為含豐富膠原蛋白，以為像白木耳一樣屬於平民燕窩，吃了可以養生，但為錯誤訊息。

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衛生局強調，桃膠是中藥材，非屬衛生福利部公告「可同時提供食品使用之中藥材」，且載列於衛福部食品藥物管理署食品原料整合查詢平臺，標示為「未確認安全性尚不得使用之原料」，備註「未經確認其食用安全性前，不得供為食品原料使用」，民眾未具藥商資格逕行販售，依法不得於網路等通路販售。

衛生局近日在網路平台查獲有民眾違法販售桃膠，產品外包裝亦標示具「消暑、美容功效、潤心潤肺」等療效，藉此吸引民眾購買，因違反藥事法藥品販賣相關規定，依法裁處3萬至200萬元罰鍰。

衛生局呼籲，桃膠列為中藥管理，請切勿聽信謠言、隨意從來源不明之網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。民眾若有藥物問題應洽詢藥師諮詢。

網售桃膠稱有美容功效，但實際並不含膠原蛋白，且為中藥材活血祛瘀之用。（高雄市衛生局提供）

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