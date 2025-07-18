又見拒檢衝撞！男子清晨遭北市警開2槍 躲工寮停車棚仍被逮

余男假意停車受檢。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/18 09:50

〔記者邱俊福／台北報導〕又見拒檢衝撞！47歲余姓男子今天清晨駕車行經北市信義區時，遇轄區信義警分局三張犁派出所路檢勤務攔查，涉嫌先假裝配合停靠路邊，隨即不顧員警站於車輛前方，加速衝撞逃竄，員警瞬間連開2槍制止，仍被逃逸，揚長而去，警方經通報線上警力圍捕，一個小時後於附近山區產業道路一處工寮私人停車棚發現左背遭流彈擦傷的余男，坐於車內，當場逮人，並送醫治療，幸無大礙。

警方表示，今天清晨5時47分許，4名員警於信義區信義路五段91巷口執行路檢勤務，發現一輛灰色福特汽車駕駛人神情慌張、行跡可疑，遂上前示意攔停盤查，該車起先停車假意配合，在員警上前查察身分證件，且有員警站於車輛前方時，突然踩油門衝撞，衝出路檢點，員警見狀及時跳開躲避後，朝左車門連開2槍，企圖制止，仍讓該車加速駛離，逃逸無蹤。

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案發後，警方呼叫線上警網進行全力圍捕，並調閱沿線監視器積極追緝，一個小時後於信義路五段150巷445弄1號旁產業道路一處工寮的簡易停車棚內，發現該車，涉嫌駕車衝撞的駕駛余男左背部有擦傷坐於車內，意識清楚，經送往台北醫學大學附設醫院救治，經核磁共振檢查體內並無子彈殘留，初判為流彈擦傷。

警方初步調查，余男有毒品、竊盜前科記錄，聲稱是害怕自己遭通緝，才鋌而走險。目前警方將進一步深入了解余男為何衝撞，是否僅是單純誤以為自己遭通緝，或者有涉及其他案件，擴大偵辦，並依程序檢視執法過程合法性，以維護社會治安與執勤正當性。

余男突然衝出攔檢點，員警開槍制止。（記者邱俊福翻攝）

余男駕車躲於一處工寮的簡單停車棚。（記者邱俊福翻攝）

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