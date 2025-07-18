台中「衰女」買二手車第1天就故障 第4天挨罰1.2萬差點扣牌

林女買車首日就故障，第4天被拍到車速，挨罰1.2萬元，但吊扣車牌部分被法官撤銷，圖為超速的苗栗路段。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

2025/07/18 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子委託朋友買一輛二手轎車，第一天就故障，台中市找不到可以維修的師傅，朋友遂私下聯繫賣二手車的吳姓業務員，在買車第4天，把車開到新北市找維修廠，卻在國道1號苗栗路段被拍到時速145公里，警方對林女開出1萬2000元罰鍰，車牌吊扣6個月，林女提出行政訴訟，法官認為她無從預防監控業務員超速，判決車牌吊扣6個月的部分撤銷，1萬2000元罰單則維持，可上訴。

判決書指出，林女在去年（2024年）10月7日，委託朋友向新北市二手車商購入一輛轎車，同年10月10日清晨2時許，這輛車卻於國道1號北上141.7公里（苗栗縣三義至銅鑼路段），被拍到時速145公里，這處路段限速100公里，警方依道路交通管理處罰條例的「行車速度超過規定之最高時速逾40公里至60公里」，處林女1萬2000元罰鍰，應參加道路交通安全講習，吊扣車輛牌照6個月，這輛車半年內不能上路。

請繼續往下閱讀...

林女提出行政訴訟，她指交車當天，就有安全器囊警示燈無故亮起的故障，朋友私下聯繫吳姓業務員，把車交吳姓業務員駛回新北市維修，行經苗栗縣被拍到超速，她難以預防與防止吳男超速，處罰她過苛，聲明罰單等處分撤銷。

台中高等行政法院地方庭認為，道路交通管理處罰條例規定，如果被處罰的人，違規行為應歸責他人，應向處罰機關申請轉罰，林女未申請轉罰，不過，吳男把車開到新北市，是賣車「瑕疵擔保責任」後續作為，屬中古車買賣交易常態，林女不知情，無從預知與監督，吊扣車牌6個月撤銷，但處罰1萬2000元則維持，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法