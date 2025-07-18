汐止深夜追逐戰！酒駕男拒檢加速逃逸撞警車 收22萬元罰單

新北市廖姓男子昨天深夜酒駕未開大燈，遇警車攔查，不停車受檢反加速逃逸，仍被支援警力前後包夾就逮。警訊後，除將他依涉犯刑法妨害公務等罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/18 09:44

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市廖姓男子昨天深夜酒駕未開大燈行經汐止區汐萬路一段時，見警方鳴笛追來，竟加速逃逸，失控撞及1輛小貨車後，仍負隅頑抗企圖甩開警方追捕，被支援警力前後包夾，廖男仍衝撞警車，最終落網；警訊後，除將他依涉犯刑法妨害公務等罪嫌送辦外，另針對廖男一路蛇行、逆向、闖紅燈、不服稽查取締及衝撞小貨車部分，共開出20張罰單，累計達台幣22萬餘元罰鍰。

新北市汐止警分局汐止派出所警員昨天深夜11時50分，巡邏至汐止區長江街57巷時，發現1輛轎車未開大燈，鳴笛上前攔查；未料，駕駛未停車受檢，反加速逃逸，且為甩開緊追在後的警車，行經汐萬路一段、八連路口迴轉時，擦撞1輛小貨車，仍試圖駛入高速公路逃逸。

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還好支援警力及時趕抵，前後包夾將他攔截在汐萬路一段與中正路口，想不到駕駛仍駕車衝撞警車，致警車車頭、車身受損；追捕的警員隨即下車破窗將62歲的廖姓駕駛逮捕，並對他施以酒測，測得酒測值為每公升0.16毫克。警訊後，將廖依涉犯公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

此外，警方針對廖男沿途違規、不服稽查取締及衝撞車輛等情，依違反道路交通管理處罰條例開出20張罰單，累計達台幣22萬3200元罰鍰，並吊扣車輛牌照2年，當場移置保管。

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