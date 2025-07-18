離奇！尼姑迷途屏東山區 「鬼引進山」傳聞地方熱議

尼姑迷途，警消聯手奇蹟救援。（消防局提供）

2025/07/18 08:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉山區近日傳出一段離奇故事，一名戴姓尼姑「無故」獨自巡查水源，竟莫名深入山林迷路，當地盛傳「尼姑被鬼帶進山裡」，引發熱議。經屏東消防第四大隊與多方聯手，歷經兩日艱辛搜救，終於成功救出這位迷途尼姑，過程宛如驚悚傳說，卻也展現救援人員的專業與毅力。

7月12日晚上8時47分，屏東消防第四大隊接獲民眾失蹤報案，戴姓尼姑當日上午9時上山巡視水塔，卻未歸且失去聯繫。消防小隊長黃宥甯率隊冒著夜色展開搜救，無奈山區泥濘、雜草叢生，地形複雜，當晚搜索至11時無果。

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13日清晨，第四大隊大隊長黃基峰親自坐鎮，集結消防、警察、滿州義消、九鵬消防及高士部落獵人共24人，動用空拍機輔助，展開地毯式搜索。下午3時40分，搜救隊終於在陡峭山壁下聽到微弱回應聲，發現戴姓尼姑藏身茂密樹林。警消冒險下切10公尺，將她安全帶出，所幸她意識清楚、無外傷，僅靠喝水撐過一天。

這起事件在當地引發熱議，村民議論紛紛，認為戴姓尼姑「被鬼引進山」，她雖無大礙，但對事件閉口不談，也是首次無端進入山區尋水源，更添神秘色彩。消防隊提醒，山林地形險峻，單人入山應攜帶通訊設備與足夠補給，並告知行程計畫，以免迷途憾事發生。這段「鬼引尼姑」的奇談，無疑成為滿州鄉茶餘飯後的話題。

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