復合被拒！男師發狠對女師開槍「卡彈」 判7年半求交保被駁回

劉姓老師涉嫌持槍殺害女老師未遂，聲請交保，被高雄高分院駁回。（資料照）

2025/07/18 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市劉姓女教員拒絕和好遭開槍，所幸卡彈撿回一命，嫌犯黃姓老師則被依殺人未遂罪判刑7年半，他要求10萬元交保，高等法院高雄分院認為有逃亡之虞，判決駁回。

據了解，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女均為某國中老師，並曾短暫交往過。劉女後來以個性不和等理由提出分手，黃男多次要求復合被拒，憤而購買改造手槍、電擊棒等物後，前往學校地下停車場埋伏。

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去年6月26日下午，劉女準備開車離校，黃男突然現身，雙方起衝突後，他先拿出電擊棒，欲電昏劉女未果，再取出手槍擊發，碰巧槍枝卡彈，劉女則趁他排除故障時，朝向正要騎車離開的黃姓女老師求救，始倖免於難。

高雄地院依殺人未遂罪，判處劉男有期徒刑7年6月，並被高雄高分院續押，後來並裁定延長羈押2個月，他不服聲請10萬元交保。

2審合議庭指出，劉男案發前已書寫遺書，又在偵查中聲稱想自殺，並將作案所用物品藏匿在辦公室沙發內，有相當理由認有湮滅證據及藉由逃亡或自殺以規避審判或執行之虞，判決駁回，可抗告。

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