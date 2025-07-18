竊取藏在屋外鞋櫃的錢 法官：侵入住宅竊盜

男子翻越鐵門潛入社區，偷走黃女門口鞋櫃抽屜內1400元現金，雖未進屋，法院仍認定構成侵入住宅竊盜，判刑6月。（資料照）

2025/07/18 05:57

〔記者王捷／台南報導〕在屋外偷錢，卻被認定是侵入住宅行竊，楊姓男子被依加重竊盜罪判處6個月徒刑。台南地方法院援引最高法院見解，社區住宅門口、樓梯間、陽台等與生活起居密切相關的場所，都視為住宅的一部分。

今年3月，楊男因一時缺錢花用，想起曾在永康一處集合式透天住宅附近工作，發現黃姓女屋主有在門口鞋櫃放置現金的習慣，於是趁著凌晨3點多，翻越設有鐵捲門的社區，走到黃女家門口，打開鞋櫃抽屜，竊取其中1400元現金。黃女報警後，警方調閱監視器畫面鎖定楊男，並追回其中300元贓款。

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法院認為，雖然楊男行竊的位置僅在黃女住處門口，並未實際進入屋內，但根據最高法院的見解，社區住宅的門口、樓梯間、陽台等附屬空間，與日常生活密切相關，構成住宅的一部分。加上楊男是翻越具有防盜功能的鐵捲門才能進入社區公共區域，符合刑法加重竊盜的構成要件「毀越門窗或其他安全設備」。

此外，楊男曾有加重竊盜前科，素行不佳，這次又重犯，看來法治觀念薄弱。雖然他在案發後坦承犯行，並將部分贓款返還，但未取得屋主原諒，法院綜合所有因素，以加重竊盜罪判處6月徒刑，可易科罰金。

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