為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竊取藏在屋外鞋櫃的錢 法官：侵入住宅竊盜

    男子翻越鐵門潛入社區，偷走黃女門口鞋櫃抽屜內1400元現金，雖未進屋，法院仍認定構成侵入住宅竊盜，判刑6月。（資料照）

    男子翻越鐵門潛入社區，偷走黃女門口鞋櫃抽屜內1400元現金，雖未進屋，法院仍認定構成侵入住宅竊盜，判刑6月。（資料照）

    2025/07/18 05:57

    〔記者王捷／台南報導〕在屋外偷錢，卻被認定是侵入住宅行竊，楊姓男子被依加重竊盜罪判處6個月徒刑。台南地方法院援引最高法院見解，社區住宅門口、樓梯間、陽台等與生活起居密切相關的場所，都視為住宅的一部分。

    今年3月，楊男因一時缺錢花用，想起曾在永康一處集合式透天住宅附近工作，發現黃姓女屋主有在門口鞋櫃放置現金的習慣，於是趁著凌晨3點多，翻越設有鐵捲門的社區，走到黃女家門口，打開鞋櫃抽屜，竊取其中1400元現金。黃女報警後，警方調閱監視器畫面鎖定楊男，並追回其中300元贓款。

    法院認為，雖然楊男行竊的位置僅在黃女住處門口，並未實際進入屋內，但根據最高法院的見解，社區住宅的門口、樓梯間、陽台等附屬空間，與日常生活密切相關，構成住宅的一部分。加上楊男是翻越具有防盜功能的鐵捲門才能進入社區公共區域，符合刑法加重竊盜的構成要件「毀越門窗或其他安全設備」。

    此外，楊男曾有加重竊盜前科，素行不佳，這次又重犯，看來法治觀念薄弱。雖然他在案發後坦承犯行，並將部分贓款返還，但未取得屋主原諒，法院綜合所有因素，以加重竊盜罪判處6月徒刑，可易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播