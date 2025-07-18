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    首頁　>　社會

    學法律卻成詐騙共犯？男子助詐團洗錢判刑1年

    彰化陳姓男子擁有法律系學歷，卻誤信貸款廣告，幫詐團洗錢。（資料照）

    彰化陳姓男子擁有法律系學歷，卻誤信貸款廣告，幫詐團洗錢。（資料照）

    2025/07/18 06:08

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名陳姓男子擁有國立大學法律系學歷，卻因失業又要扶養女兒只好貸款，竟將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，還協助提款、購買遊戲點數，成為詐騙共犯。彰化地方法院近日審結，依詐欺、洗錢等罪判處陳男有期徒刑1年，併科罰金5萬元，不過陳男與其中7名被害人和解，得緩刑3年，並須接受3場法治教育。

    判決書指出，陳男去年6月在臉書看到一則貸款廣告，聯繫自稱「黃經辦」的詐團成員後，對方以「製造金流紀錄」為由，要求他提供玉山銀行帳戶，並配合提領款項、購買遊戲點數。陳男雖曾懷疑對方身分，甚至要求見面確認，但最終仍依指示操作，導致9名被害人共匯入58萬元遭詐，陳男因此被逮捕。

    審理時，陳男辯稱「不知買點數是詐騙」，但法官認為，陳男早對「黃經辦」的說詞起疑，卻為求貸款機會繼續配合，顯有「不確定故意」，且陳男畢業於國立清華大學學士後法律系，還有多家銀行貸款經驗，理應熟悉金融流程，因此認定他涉犯共同詐欺及洗錢罪，判處有期徒刑1年。

    不過審理期間，陳男與其中7名被害人和解並賠償完畢，法官考量他無前科且態度良好，予以緩刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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