蘆洲暗夜大亂鬥 竟是修房子工班為1500元開打

新北蘆洲民宅爆發大亂鬥，快打部隊到場發現雙方包商因1500元修繕費大打出手，帶回7人法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/18 00:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一處民宅17日晚間爆發大亂鬥，蘆洲警分局警方獲報趕抵約制，初步調查，雙方都是頂樓房屋修繕包商，甲方承包泥作，乙方承作鷹架，因施工時受損，屋主要求復原，甲方修復後，認為是乙方拆除鷹架造成，要求乙方支付15000不成，抄鐵棍、安全帽或徒手大打出手，5人掛彩，警方釐清雙方7人動手，全帶回法辦。

蘆洲警分局17日晚間8點獲報，蘆洲區復興路227巷一處民宅有多人打架，警方趕抵約制區隔，初步了解，打架雙方是案發處頂樓泥作及鷹架承包商，由於施作期間毀損，刮出兩條裂縫，屋主要求修復。

請繼續往下閱讀...

承包泥作的50歲王男與30歲黃男、30歲王女等人以水泥修復裂縫後，認為是拆除鷹架造成，要求27歲鷹架黃姓包商支付1500元修繕費，引起黃男不滿，雙方一言不合，王男等3人與黃男及同事41歲黃女、32歲王女、26歲王男等4人持鐵條、安全帽、徒手互毆，叫罵聲驚動鄰居報案。

警方啟動快打部隊15名警力到場發現，現場5人頭部、手腳多處擦挫傷，均不願就醫，警方帶回雙方7人釐清，初查7人沒有幫派背景及滋事紀錄，全案依妨害秩序依法送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法