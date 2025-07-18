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    首頁　>　社會

    八里傳罷免公告夾反罷文宣　區公所：查證無此事

    2025/07/18 00:18

    〔中央社〕新北市八里區傳出罷免公告夾帶「不同意罷免」文宣，八里區公所今天深夜表示，經查證並無此事，可能是因為與其他團體發放文宣時間相近，產生誤會，並聲明區公所嚴守行政中立。

    民主進步黨新北市議員鄭宇恩今天晚間在社群網站臉書（Facebook）指出，接獲八里區埤頭里民眾陳情，收到罷免公告夾帶中國國民黨立委洪孟楷的反罷免文宣。

    八里區長林銚傑接受中央社電訪時說，公所裝訂罷免公告、投票通知單，他在旁觀看，「絕對沒有夾帶反罷免文宣」。

    林銚傑還說，埤頭里長今天下午2時30分領取，約3時開始發，據他了解，洪孟楷的志工約下午4時在當地宮廟集合發放文宣，可能因此導致誤會。

    洪孟楷則說，為了宣傳反罷免，選前關鍵時刻發放文宣爭取民眾認同，再正常不過，該地區文宣皆是志工們徒步挨家投遞。

    八里區公所深夜發布訊息說明，經查證里長、鄰長及社區主委後，並無夾帶文宣此事，且近日各里陸續發送投票通知單，如相關支持或反對團體動員發送文宣時間，又與各里鄰長發送時間相近，社區信箱中仍會同時出現投票通知單及文宣，請勿特意渲染。

    同時，八里區公所聲明，一定嚴守行政中立，投票通知單絕無裝訂或夾帶文宣。

    新北市選舉委員會表示，選委會及新北市各級選務人員絕對嚴守選務中立，本於機關職責，若有相關明確事證檢舉，也一定會嚴謹徹查處理。（編輯：陳彥鈞）1140717

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