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    寄金融卡領248萬補助？行員報警阻詐男險成人頭戶

    民眾出示手機與「投資有限公司」的帳號聯繫，根本是詐騙陷阱。（民眾提供）

    民眾出示手機與「投資有限公司」的帳號聯繫，根本是詐騙陷阱。（民眾提供）

    2025/07/18 00:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「只要寄出金融卡，就能獲得248萬元就業補助？」南彰化近日出現新型詐騙手法，詐騙集團透過LINE聯繫民眾，假冒政府單位聲稱提供高額補助金，要求受害者寄送金融卡作為「審核程序」，日前張姓男子到郵局準備寄出時，行員發現異常，詢問「為何要寄金融卡？」，見男子說不清楚，質疑陷入詐騙，於是通報警方及時攔阻，民眾才未上當。

    田中警分局表示，該民眾當天進入郵局，表示要寄送「重要文件」，但行員檢查發現，包裹內竟是他的金融卡與資料副本，直覺有異，立即報警。警員到場了解後得知，該民眾日前在LINE上與一個自稱「投資有限公司」的帳號聯繫，對方聲稱只要配合資金審核程序，就可申請高達248萬元的就業補助，只要求提供個資並寄出金融卡。

    張男向警方坦言，「對方說這是政府補助，還傳很多公文給我看，我才相信的」，雖然感覺可疑，但因為急需資金，所以準備申請，沒想到竟是詐騙陷阱。

    警方指出，這類「假補助、真詐騙」是近期新招，常以高額就業或創業資金為誘餌，搭配偽造公文、客服電話，騙取信任。一旦寄出金融卡，帳戶即遭集團控制，進行非法金流操作，民眾不僅錢被盜領，還可能被追究法律責任。

    警方重申，政府絕不會要求民眾寄送金融工具，所有要求寄出金融卡、存摺、密碼的「資金申請」都是詐騙，民眾務必提高警覺，遇有疑慮應立即撥打165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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