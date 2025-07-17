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    高雄市啟動8座電池廠專案稽查 一週內完成清查

    高雄市消防局啟動8座電池廠專案稽查，將於一週內完成清查。（市府提供）

    高雄市消防局啟動8座電池廠專案稽查，將於一週內完成清查。（市府提供）

    2025/07/17 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台泥全國首座超級電池廠發生爆炸案，高雄市消防局啟動8座電池廠專案稽查，將於一週內完成清查，要求業者做好自主管理，各工班應配置專業人員應變，以避免意外事故發生。

    三元能源科技電池廠14日爆炸失火釀15人受傷，消防局隔天撲滅火勢，但廠區連日仍高溫，消防局持續出動人車，現場警戒並射水降溫，今再出動16車28人，從屋頂架設水砲塔射水降溫，廠方今晚完成室外消防栓設備修復，消防局僅留1車3人，現場協助廠方監控，其餘人車已返隊。

    消防局盤點全市有8家電池廠，啟動專案稽查，指示所轄大隊加強檢查力道，並宣導業者對製程區及化成區等成品及半成品設備，要求做好自主管理，平時加強員工自衛消防編組訓練，各工作班應有專業人員在場，協助廠方第一時間處置，將於一週內全數清查完畢。

    此外，消防局也要求工廠每年依法辦理消防安全設備檢修申報，以維護消防安全設備正常功能，並每半年實施滅火、通報及避難引導等自衛消防編組訓練，也將加強消防安全檢查、消防演練。

    三元能源科技表示，廠區安排員工使用紅外線設備，定時監測關鍵區域溫度；消防局也可提供無人機，進行高空監控支援。

    三元能源科技重申，將持續全力配合消防局專業指導，加速推進廠區各項修復作業，回復現場與周邊社區的安寧與信賴。

    高雄市消防局啟動8座電池廠專案稽查，將於一週內完成清查。（市府提供）

    高雄市消防局啟動8座電池廠專案稽查，將於一週內完成清查。（市府提供）

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