睡過4次！頭髮剪太慢她火大告設計師性騷 法院這樣判

因頭髮剪太慢起爭執，小美怒告「一起睡4次」的美髮師性騷擾；法院認為兩人關係親密，報案時機又發生在吵架當下，判無罪。（記者王捷攝）

2025/07/17 23:01

〔記者王捷／台南報導〕只因剪髮耽誤小美（化名）的行程，她翻臉怒告「一起睡4次」的好友、林姓美髮師性騷，台南地院認為2人當天一起睡、一起吃飯，報案時機又發生在剪髮後爭吵當下，難以確定林男有主觀犯意，因此判處無罪。

美髮師林男與小美熟識多年，曾數度共宿、發生性關係，去年9月晚間，兩人一同出遊、打球、吃消夜，最後入住台南某間民宿同一房間、同床共眠。檢方主張林男在房內擅自環抱小美並親吻鎖骨，意圖性騷擾而得逞，所以提起公訴。

請繼續往下閱讀...

林男坦承擁抱，但自稱與小美兩人互動曖昧，曾擁抱牽手甚至發生性行為，否認有強行或冒犯意圖，翌日2人仍共進早午餐，告訴人還到他經營的髮廊剪髮，並由他接送返回民宿補眠，完全沒有感受到對方有反感或抗拒。

法院審酌告訴人證詞及雙方LINE對話紀錄後指出，檢方所指「親吻鎖骨」行為僅見林男自白，小美在庭上則明確表示「從頭到尾沒有親到我的鎖骨」，現場也無其他證據補強。

雖然小美稱曾拒絕林男肢體碰觸，但法院認為關鍵在於報案動機與時機，小美證述，當日剪完頭髮因林男拖延，導致她行程被耽誤，雙方在髮廊發生爭執後，要求林男陪她到警局報案。

法院指出，性騷擾的行為要違反對方意願，造成心生畏怖、冒犯或人格尊嚴受損，並非一切肢體接觸都是犯罪，林男與小美互動密切，這次是2人第四次共宿同床，沒辦法排除林男是過去經驗誤認小美同意碰觸，檢方也未提出強力證據，因此判處林男無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法