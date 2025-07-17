涉洩密、財產來源不明 台南調查官林家齊羈押禁見

台南市調查處新營站調查官林家齊涉洩密與不明金流、遭台南地檢署搜索，17日凌晨南檢下令將林男當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。（記者王捷攝）

2025/07/17 22:33

〔記者王捷／台南報導〕台南市調查處新營站調查官林家齊涉嫌洩漏調查機密、遭台南地檢署搜索，17日凌晨南檢下令將林男當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見今晚獲准。

外傳林男是被內部檢舉，不過未經檢方證實，16日搜索時也未發現不法證據，林男當時原以配合身分接受訊問，直到今天凌晨遭當庭逮捕，與林男同案的4名被告也被羈押，林男父母庭外得知消息，難掩失望。

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法院指出，林男涉犯違法蒐集並利用他人個資、公務員洩密、財產來源不明及洗錢等罪嫌，卷內已有證人證述及相關事證佐證，嫌疑重大。林男供詞避重就輕，前後說法不一，手機部分對話紀錄遭刪除，顯示已有滅證行為，且尚有關係人未到案，須進一步釐清案情。

法院並認為，林男若僅以具保、責付或限制住居等方式處分，恐難確保訴訟程序順利進行。考量其身為執法人員，卻利用職權違法蒐集個資、無故洩密，且對財產來源無法合理交代，行為嚴重影響社會信賴與公務廉潔，裁定羈押禁見。

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